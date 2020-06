Santé – Une morsure de tique peut rendre allergique à la viande L’allergie à la viande est une maladie émergente causée par ces acariens. Elle se répand en Europe depuis les États-Unis. Quelques cas ont été observés en Suisse. Francesca Sacco

Des cas d’allergie à la viande ont été recensés dans plus de 17 pays dans le monde. Getty Images/iStockphoto

On connaissait l’allergie au pollen, au gluten, au glucose, voici l’allergie à la viande. Depuis 2009, des milliers de personnes dans le monde sont arrivées aux urgences après avoir mangé de la viande. Cette maladie a été observée tout d’abord aux États-Unis, puis en Australie, en France et enfin en Suisse, où quelques cas ont déjà été enregistrés depuis 2017. Plus de 17 pays seraient touchés sur les cinq continents.