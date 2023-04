Route de Prilly à Lausanne – Une morte dans l’incendie d’un appartement Le feu s’est déclaré dans un immeuble dans la nuit de lundi à mardi. Un homme a également été grièvement blessé. Une enquête est ouverte. Laurent Antonoff

Dans le bâtiment, les pompiers ont découvert une femme et un homme, grièvement blessés. Malgré une prise en charge rapide, la jeune femme est décédée peu après son admission à l’hôpital. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Un incendie aux conséquences mortelles s’est déroulé ce mardi 25 avril vers 1 h du matin à la route de Prilly à Lausanne, au dernier étage d’un immeuble. Les hommes du feu ont pu rapidement maîtriser les flammes, qui embrasaient jusqu’à la toiture.

Dans le bâtiment, une femme et un homme ont été découverts, grièvement blessés. Malgré une prise en charge rapide, la jeune femme est décédée peu après son admission à l’hôpital. L’homme a quant à lui été transféré en milieu hospitalier, dans un état grave. Les autres locataires ont été pris en charge et contrôlés sur place par les services de secours. Aucun n’a été incommodé par la fumée et tous ont été relogés.

Quatorze pompiers mobilisés

Un important dispositif, composé d’une vingtaine de policiers, de 14 sapeurs-pompiers professionnels (SPSL), du soutien sanitaire opérationnel (SSO), d’un officier du Détachement poste médical avancé (DPMA), de 4 ambulances et 2 SMUR, est intervenu sur place.

Afin de déterminer les causes de l’incendie, une enquête est menée par les inspecteurs de la police judiciaire de Lausanne, avec l’appui de la Brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise, sous la conduite du Ministère public du canton de Vaud.



Laurent Antonoff est journaliste à la rubrique Vaud depuis 1990. Après avoir couvert les régions du Nord vaudois et de la Riviera, il rejoint la rédaction lausannoise au tournant du millénaire. Romancier à ses heures, il est lauréat du Prix du journalisme local de la Berner Zeitung en 1998. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.