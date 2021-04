A1 entre Genève et Lausanne – Une motarde flashée à 159 et 261 km/h sur l’autoroute Une conductrice a été arrêtée et placée en détention après avoir été flashée à très haute vitesse sur l’autoroute. Elle circulait sans permis.

La conductrice, flashée à 159 km/h et 261 km/h mardi, avait déjà commis plusieurs délits similaires (photo d’illustration). Keystone/Jean-Christophe Bott

Une moto a été flashée à 159 km/h, puis à 261 km/h par des radars fixes sur l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne mardi soir. La moto a été contrôlée à 21h53, la première fois, entre Nyon et Rolle. Puis, elle a été contrôlée quelques minutes plus tard par un autre radar fixe situé entre Gland et Rolle.

Les recherches de la police ont permis d’identifier la conductrice qui avait déjà commis plusieurs délits similaires.

Cette moto avait déjà été contrôlée sur cette même autoroute entre Nyon et Coppet le vendredi 2 avril 2021, à une vitesse de 164 km/h à la place des 120 km/h autorisés. Le véhicule circulait à ce moment avec une plaque d’immatriculation volée.

Le 9 avril 2021, ce même deux-roues, portant une autre plaque trouvée ou volée le même jour, ne s’est pas arrêté lors d’un contrôle de circulation à Mies et a pris la fuite.

Refus d’obtempérer

La motarde était une Suissesse de 25 ans habitant la région et qui avait déjà fait l’objet d’une procédure Via Sicura en 2020, au cours de laquelle son permis de conduire lui avait été retiré. Elle est également soupçonnée d’être impliquée dans divers délits de dommages à la propriété.

La police s’est rendue à son domicile par la suite. Mais arrivée sur place, elle a dû faire faire à son refus d’obtempérer, et la porte de son appartement a dû être ouverte de force avant que les policiers ne procèdent à son interpellation.

Emmenée au poste de Gendarmerie de Morges, la femme a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés. La procureure en charge de cette affaire a ensuite ordonnée sa mise en détention et le séquestre de sa moto. Une procédure a été ouverte.

comm/sims

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.