Industrie automobile – Une mue urgente s’impose chez les sous-traitants La firme biennoise Mikron dévoile des résultats propres à donner l’alarme dans une branche employant plus de 30’000 personnes en Suisse. Philippe Rodrik

En Suisse, les activités industrielles de Mikron sont réparties entre les cantons du Tessin et de Neuchâtel, avec un siège dans celui de Berne. KEYSTONE

Mikron présente des résultats douloureux pour le premier semestre: son chiffre d’affaires a fondu d’un tiers, à 121,3 millions de francs, par rapport à la même période un an plus tôt. La firme biennoise reconnaît en plus une perte nette de 24 millions, après un bénéfice net de 7 millions l’an dernier. Avec de tels résultats, l’entreprise fondée en 1908 confirme l’urgence d’une mue dans la sous-traitance automobile en Suisse. Cette branche emploie plus de 30’000 personnes dans le pays, selon les recherches de l’Université de Zurich.