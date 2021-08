Piratage informatique à Rolle – Une Muni démunie révèle les lacunes numériques des collectivités Les autorités admettent avoir péché par «naïveté» et disent s’être senties seules face à l’ampleur de l’incident. Cette crise pourrait doper les efforts du Canton face à la cybercriminalité. Flavienne Wahli Di Matteo

L’administration de Rolle a pris conscience de la gravité de la fuite survenue à la suite du piratage informatique dont elle a été victime. Une série d’actions est mise en place pour y faire face. 24 heures/Christian Brun

Des «regrets», la reconnaissance d’une certaine «naïveté», un sentiment d’être «livré à soi-même» et une série de «mesures» pour répondre aux craintes des administrés: voilà ce qu’expriment les autorités de Rolle après les révélations de nos confrères du «Temps», dévoilant un piratage informatique d’une gravité supérieure à ce qui était admis jusque-là.

Dans ce document, l’administration rolloise fait son mea culpa: «La Municipalité regrette d’avoir sous-estimé la gravité de l’attaque, le potentiel de l’utilisation des données et l’importance de la transparence vis-à-vis de la population et reconnaît avec humilité une certaine naïveté face aux enjeux représentés par le darknet et la gestion d’actes malicieux de piratage», déclare la syndique Monique Pugnale.