Fontaine de Saubraz – Une municipale au tribunal après la pollution de «sa» rivière Une élue et l’employé chargé de nettoyer la fontaine ont provoqué la mort de nombreux poissons, selon la justice. Ils ne contestent pas l’erreur mais plaident la bonne foi. Cédric Jotterand

La fontaine circulaire au centre du village de Saubraz.

Jean-Guy Python



Ce n’est pas l’affaire du siècle, mais voilà tout de même un an qu’elle «remue» cette municipale de Saubraz, sous le coup d’une dénonciation pénale pour avoir donné une consigne qu’elle pensait correcte mais qui s’est révélée fatale pour les poissons de la Saubrette.

Attendue ce lundi au Tribunal correctionnel de La Côte, qui souligne une solide négligence, cette dernière conteste la sentence (30 jours-amende), car elle admet l’erreur mais pas sa responsabilité à titre privé. «Saubraz est un petit village qui n’a ni chefs de service ni bureau technique, ce qui fait que les élus s’impliquent dans toutes les tâches et prennent les décisions en leur âme et conscience. Croyant bien faire, j’ai indiqué au nouvel auxiliaire chargé de nettoyer la fontaine comme cela se faisait depuis plus de vingt-cinq ans, avec une quantité minime de granulés de chlore mélangés à l’eau, comme l’employé communal précédent me l’avait expliqué.»