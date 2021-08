Nouveau régime en Afghanistan – Une mystérieuse organisation proche des talibans basée à Genève Le président de la Ligue des savants du Maghreb arabe, inscrite au Registre du commerce, est un salafiste notoire. Théo Allegrezza

Des combatants talibans dans les rues de la capitale afghane, Kaboul, le 16 août 2021. KEYSTONE

C’est une discrète organisation répondant au nom de «Ligue des savants du Maghreb arabe». Proche des talibans, elle s’est félicitée dimanche du changement de régime en Afghanistan. Fondée en Turquie en 2013, l’association est enregistrée à Genève, comme l’a révélé mercredi la version alémanique de «20 minutes».

La «Ligue» est ainsi inscrite au Registre du commerce depuis 2014. Son comité directeur est composé de trois personnes. L’une d’entre elles – le secrétaire – est un Tunisien disposant d’une adresse à Lancy. L’organisation est, quant à elle, domiciliée au 11, rue de Cornavin. Cependant, son nom ne figure sur aucune boîte aux lettres de cet imposant immeuble situé face au magasin Manor, dans le quartier de Saint-Gervais. Dans ses statuts, l’association ambitionne notamment de «promouvoir les valeurs éthiques et morales de l’islam».

Figure du salafisme

Pour certains observateurs, Genève servirait surtout de base arrière commode, notamment en matière d’opérations financières. «De telles organisations radicalisées ont besoin d’une adresse postale et d’un compte en banque pour gérer leurs flux financiers», explique Kacem El Ghazzali, écrivain et militant en faveur des droits humains, interrogé par «20 minuten». Des services plus facilement accessibles en Suisse que dans les pays du Maghreb, où les «contrôles sont plus rigoureux», selon lui,

Le président de la Ligue des savants du Maghreb arabe est une figure du mouvement salafiste. Il s’agit du cheikh Hassan El Kettani. Le site indépendant marocain «Le Desk» rappelle que ce dernier avait été condamné à 20 ans de prison suite aux attentats de 2003 à Casablanca. Réfutant toute implication, il avait été gracié en 2012 par le roi Mohammed VI. Dimanche, Hassan El Kettani a écrit sur Twitter: «Dieu est grand, merci beaucoup à Dieu qui a prolongé nos vies pour voir ce jour, et alors que nous pleurions il y a vingt ans pour la chute de l’Émirat islamique, nous pleurons aujourd’hui de joie à son retour.»

Interrogé sur les agissements de la «Ligue», le Département cantonal de la sécurité ne fait pas de commentaire, pas plus que le Service de renseignement de la Confédération.

