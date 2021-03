Football – Une Nati M21 au fort accent romand pour l’Euro Le sélectionneur Mauro Lustrinelli a révélé sa liste pour l’Euro, dont la première phase débutera le 25 mars, face à l’Angleterre pour la Suisse. Florian Vaney

Twitter ASF

Cinq Genevois, trois Vaudois, un Valaisan, un Fribourgeois: la Suisse romande sera particulièrement bien représentée en Slovénie, où la Nati M21 disputera la phase de groupes de l’Euro 2021. Il n’y a là aucune surprise: Andi Zeqiri, Anthony Racioppi ou Bastien Toma, pour n’en citer que trois, ont très activement participé à la brillante qualification des Rougets pour la phase finale de la compétition. C’est donc un juste retour des choses que Mauro Lustrinelli ait fait appel à eux.

La bonne surprise de la sélection, c’est la présence de Jordan Lotomba. «C’est une formidable nouvelle pour nous. Jordan, c’est un vrai leader, sur le terrain et dans le vestiaire. De tous nos jeunes transférés dans l’un des grands championnats européens l’été dernier, c’est celui qui est parvenu à s’imposer le mieux», se réjouit le sélectionneur.

Les sélectionnés Afficher plus Gardiens: Timothy Fayulu (Sion), Philippe Köhn (Wil), Anthony Racioppi (Dijon). Défenseurs: Jan Bamert (Sion), Jordan Lotomba (Nice), Miro Muheim (Saint-Gall), Silvan Sidler (Lucerne), Leonidas Stergiou (Saint-Gall), Jasper Wan der Werff (Bâle), Cedric Zesiger (YB). Milieux et attaquants: Toni Domgjoni (Zurich), Jérémy Guillemenot (Saint-Gall), Kastriot Imeri (Servette), Alexandre Jankewitz (Southampton), Felix Mambimbi (YB), Dan Ndoye (Nice), Noah Okafor (Salzbourg), Petar Pusic (GC), Fabien Rieder (YB), Filip Stojilkovic (Aarau), Simon Sohm (Parme), Bastien Toma (Genk), Andi Zeqiri (Brighton).

Plusieurs éléments se trouvent effectivement à cheval entre l’équipe A et les M21. Certains ont été laissés à disposition de Vladimir Petkovic (Eray Cömert, Becir Omeragic, Ruben Vargas…), d’autres, comme le latéral yverdonnois, seront bien de la partie pour l’immense défi que représente cette phase de groupes. Les Suisses affronteront l’Angleterre (le 25 mars), la Croatie (le 28) et le Portugal (le 31). Soit «le groupe le plus relevé des quatre», dixit Mauro Lustrinelli. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale, qui se tiendront du 31 mai au 6 juin.

On pouvait aussi s’attendre à l’arrivée de Cameron Puertas dans le groupe suisse, au regard de ses récentes excellentes prestations avec le Lausanne-Sport. «Cameron, ça fait deux ans qu’on le suit. On aurait beaucoup aimé qu’il soit à nos côtés, on a vraiment essayé. Le problème, c’est qu’il ne possède pas encore le passeport suisse», a amèrement regretté le sélectionneur. Rien à voir avec une quelconque décision sportive, donc.

Les fans du LS se consoleront peut-être en apprenant que Gabriel Bares se trouve dans la liste des joueurs de piquet. Tout comme Alexis Antunes (Servette), Sandro Theler (Sion), Loïc Jacot (Lucerne) et Léo Seydoux (Westerlo, en 2e division belge), en ce qui concerne les Romands.