Communauté internationale – Une Nigériane sera la première femme à la tête de l’OMC Les 164 États membres de l'Organisation mondiale du commerce confirment ce lundi l’élection de Ngozi Okonjo-Iweala. Philippe Rodrik

Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre nigériane des Affaires étrangères, sera confirmée ce lundi comme nouvelle directrice générale de l’OMC. DR

Une première dans l’histoire de la Genève internationale: une femme prend ce lundi la tête de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), réunissant 164 États membres. Dans la situation actuelle, l’ex-ministre nigériane des Affaires étrangères Ngozi Okonjo-Iweala entrera en fonction de façon quasi immédiate au 154, rue de Lausanne, avec une conférence de presse à 17h.



L’OMC se trouve il est vrai fort mal en point actuellement. L’institution fonctionne sans directeur général depuis près de six mois, avec la démission en août du Brésilien Roberto Azevedo. L’ex-Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), fondé en 1948, traverse en outre une telle crise que seule une personne se portait encore candidate aujourd’hui pour prendre les commandes de l’organisation. L’ultime rivale de Ngozi Okonjo-Iweala dans la course à cette fonction, la ministre sud-coréenne du Commerce Yoo Myung-hee, a préféré renoncer à ses ambitions au début du mois.