Morges – Le site scolaire de Marcelin visé à son tour par une alerte à la bombe Les élèves ont évacué les bâtiments du gymnase et du centre d’enseignement professionnel de Marcelin vers 14h15 ce lundi. Un message à été retrouvé dans les WC. Cédric Jotterand

Des centaines d’élèves du site de Marcelin patientent sur les terrains de sport depuis 14h15 ce mardi. Journal de Morges

Et de 10! Depuis ce lundi après-midi, des élèves du canton, ceux du gymnase de Morges et du Centre d’enseignement professionnel, sont «victimes» d’une nouvelle alerte à la bombe, annonce le Journal de Morges sur sont site internet. Les bâtiments ont été vidés dans le calme et la police est naturellement sur place.

Les élèves – ainsi que les voisins – ont entendu les sirènes avant d’être invités à quitter tous les bâtiments du site historique de l’Ecole d’agriculture, ce qui a été fait dans le calme. Vers 14h25, ils étaient en effet des centaines à attendre la suite des opérations sur les terrains de sports, à mesure que les voitures de police déboulaient sur les hauteurs de Morges.