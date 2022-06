Canton de Vaud – Une nouvelle campagne contre le moustique tigre est lancée La population est invitée à adopter certains gestes pour éviter d’attirer l’insecte. Six communes seront surveillées du mois de juin à mi-octobre.

Une nouvelle campagne de prévention est lancée pour lutter contre l’arrivée du moustique tigre. (Photo d’archives) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Vaud continue de se mobiliser face au moustique tigre, identifié pour la première fois en 2021 dans le canton. Un monitorage sera effectué cet été dans six communes.

Des «pièges pondoirs» seront relevés toutes les deux semaines. Ils seront placés dans des lieux «stratégiques» de ces communes pour attirer d’éventuelles femelles prêtes à pondre. D’autres pourront être posés en cours de saison en cas de signalement positif. Ce monitorage aura lieu durant la période active du moustique tigre, de juin à mi-octobre, poursuit le communiqué.

Campagne de prévention

Comme ces dernières années, une campagne de prévention publique est lancée sous le slogan «ne l’invitons pas à l’apéro». Elle vise à informer la population sur les gestes à adopter. Et notamment en supprimant les lieux favorables pour ses œufs (coupelles d’eau, vieux pneus, trous dans les murs, récipients abandonnés non couverts, arrosoirs, etc.), particulièrement en zone urbaine ou périurbaine.

La population est aussi invitée à signaler tout moustique actif de jour sur le site www.moustiques-suisse.ch avec si possible une photo. En cas de capture d’un spécimen, il faut le conserver bien protégé en vue d’une identification par les experts.

Le moustique tigre a été identifié pour la première fois l’an dernier sur sol vaudois, à Nyon et Cully puis, en fin de saison, Prilly. «Il ne s’agit pour l’heure que de moustiques ou de pontes isolés. On ne pourra parler d’installation d’une population de l’insecte que lorsque des œufs auront été recensés dans une même station lors de trois relevés consécutifs, dès deux années de suite», précise l’État de Vaud.

Collaboration lémanique

Au-delà des frontières vaudoises, c’est toute la région lémanique qui se mobilise à nouveau contre le moustique tigre. Les cantons de Genève et du Valais, mais aussi les départements français de la Haute-Savoie et de l’Ain, ont reconduit leur collaboration initiée en 2021. Cela se traduit notamment «par un partage d’expériences en matière d’informations et de surveillance», indique dans son propre communiqué le Conseil du Léman.

Pour rappel, le moustique tigre possède un corps et des pattes rayés de noir et blanc. Il mesure entre 5 et 10 mm. Il pique essentiellement la journée et peut être porteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Il ne transmet toutefois ces maladies que lorsqu’il a piqué une personne déjà infectée, rappelle le Conseil du Léman.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.