Approvisionnement en chaleur – Une nouvelle charte en faveur des réseaux thermiques en Suisse La ministre de l’énergie Simonetta Sommaruga et des représentants cantonaux et communaux ont consolidé leur coopération jeudi pour planifier et réaliser de tels réseaux.

L’approvisionnement en chaleur via les réseaux thermiques présente un grand potentiel trop peu exploité, souligne le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) jeudi dans un communiqué (photo d’archive). KEYSTONE

Les villes, les communes, les cantons et la Confédération doivent accélérer le développement des réseaux thermiques tels que le chauffage à distance. La ministre de l’énergie Simonetta Sommaruga et des représentants cantonaux et communaux ont signé jeudi une charte dans ce but.

L’approvisionnement en chaleur via les réseaux thermiques présente un grand potentiel trop peu exploité, souligne le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) jeudi dans un communiqué. Or la planification et la réalisation de tels réseaux sont complexes et impliquent les trois niveaux politiques.

La charte a été signée par la cheffe du DETEC, les présidents de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, de l’Association des communes suisses et de l’Union des villes suisses. Ce texte vise à consolider leur coopération dans ce domaine.

Programme triennal

Le développement des réseaux de chaleur à distance doit permettre de réduire le nombre de systèmes de chauffage au mazout et au gaz, nocifs pour le climat et soumis à de fortes fluctuations des prix, souligne le DETEC. Une alternative d’autant plus intéressante dans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie.

La charte prévoit un programme triennal: il s’agira notamment d’élaborer des guides et des aides à la mise en œuvre. Le financement, les encouragements ou la planification énergétique visant l’objectif de zéro émission nette feront aussi l’objet de clarifications.

Les réseaux de chaleur et de froid sont regroupés sous l’appellation «réseaux thermiques»: ils englobent, d’une part, les réseaux de chaleur à distance ou de proximité et les réseaux de froid qui exploitent les rejets de chaleur, la biomasse (bois), le biogaz, les énergies fossiles (mazout, gaz naturel) ou la chaleur du sous-sol (géothermie), explique le DETEC.

D’autre part, ils comprennent la mise en réseau thermique, qui permet l’utilisation conjointe au moyen de pompes à chaleur de l’énergie thermique de l’eau des lacs, des eaux souterraines ou de l’eau drainée par les tunnels.

ATS

