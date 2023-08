Centrafrique – Une nouvelle constitution risquée Un projet de nouvelle constitution a été approuvé par référendum à une écrasante majorité. Une porte ouverte vers un nouveau mandat du président Touadéra, que l’opposition accuse de vouloir rester «président à vie».

Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra faisant glisser son bulletin dans l’urne. Le vote, dont l’issue faisait peu de doute, avait été boycotté par les principaux partis d’opposition, organisations de la société civile et groupes armés rebelles. KEYSTONE

Selon Mathias Morouba, président de l’Autorité nationale des élections, lors du scrutin du 30 juillet dernier, les électeurs ont voté à 95,27% «oui», contre 4,73% «non», avec une participation dépassant les 60%.

Le vote, dont l’issue faisait peu de doute, avait été boycotté par les principaux partis d’opposition, organisations de la société civile et groupes armés rebelles. Ces résultats «provisoires» doivent être entérinés par la Cour constitutionnelle, qui doit proclamer les résultats définitifs le 27 août.

Élu en 2016, Faustin Archange Touadéra avait été réélu en 2020 à l’issue d’un scrutin perturbé par des groupes armés rebelles et entaché d’accusations de fraude. Avec cette nouvelle loi fondamentale supprimant la limite du nombre de mandats présidentiels, et leur prolongement de cinq à sept ans, aucun obstacle n’empêche plus le chef de l’État de 66 ans de briguer la présidence une troisième fois en 2025.

«Une comédie»

Réélu, il pourrait atteindre les 16 ans à la tête de ce pays de 5,4 millions d’habitants, dont le territoire est à peu près équivalent à ceux de la France et du Benelux réunis.

L’opposition centrafricaine n’avait pas attendu les résultats du scrutin pour accuser Touadéra de vouloir rester «président à vie» d’un des pays les plus pauvres au monde. «C’est un vaudeville, une comédie (…) Nous avons tous vu que les gens ne sont pas allés voter et ça ne reflète pas la volonté du peuple centrafricain», a assuré Crépin Mboli-Goumba, le coordonnateur du Bloc républicain pour la défense de la Constitution.

«Ce que dit l’opposition n’engage qu’elle, le peuple centrafricain est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire», a réagi Evariste Ngamana, vice-président de l’Assemblée nationale et porte-parole de la majorité présidentielle.

AFP

