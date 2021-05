Intégration des réfugiés – Une nouvelle course à pied interculturelle à Genève La première édition de «Together Run», une course à pied de 5 km visant à promouvoir l’intégration des réfugiés par le sport, se déroulera le 20 juin au Parc des Evaux.

Tadesse Abraham, qui représentera la Suisse aux prochains Jeux olympiques, parraine cette nouvelle course ouverte à tous. (Photo d’archives) KEYSTONE/Walter Bieri

Une nouvelle course à pied «populaire et interculturelle» de 5 km est prévue le dimanche 20 juin à Genève. Elle vise à promouvoir l’intégration des réfugiés par le sport.

La première édition de «Together Run» se déroulera lors de la Journée internationale du réfugié au Parc des Evaux. L’initiative, lancée par quatre collégiens de l’École Internationale de Genève dans le cadre de leur travail de maturité, bénéficie du parrainage du marathonien Tadesse Abrahm.

Ce dernier a expérimenté l’importance des valeurs d’intégration véhiculées par le sport, indique un communiqué de l’Hospice général. L’institution soutient l’événement. «Dans le sport, seules la performance et la passion commune comptent, les origines sociales et géographiques n’ont aucune importance», explique Tadesse Abraham, cité dans le communiqué.

«S’intégrer plus facilement»

Plusieurs jeunes migrants qui pratiquent la course à pied participent également à l’organisation de la course. «Les organisateurs souhaitent mettre en avant les valeurs inclusives du sport qui permettent aux personnes de toutes origines de s’intégrer plus facilement dans notre société», souligne l’Hospice général.

En raison des contraintes liées au Covid-19, la compétition prendra la forme d’une course contre la montre permettant des départs échelonnés et sécurisés pour tous les participants. Ils seront répartis par blocs de 10 à 15 coureurs espacés d’environ 10 minutes. Les inscriptions sont ouvertes.

ATS

