Ville haute de Moudon – Une nouvelle démarche pour «sauver» la colline est lancée

L’avenir de la ville haute de Moudon inquiète le Grand Conseil vaudois. Les députés ont soutenu mardi une détermination demandant au Conseil d’État de déclarer «inconstructible» la colline de la cité broyarde, dans le cadre d’une révision du Plan d’affectation cantonal (PAC) du site.

Un projet immobilier, comprenant des villas et un immeuble, est envisagé sur la colline, après que le canton a décidé de vendre la parcelle abritant le bâtiment historique du Grand-Air.

«Ce projet est inimaginable et constituerait une atteinte définitive à un site de haute valeur patrimoniale et paysagère», a affirmé Sébastien Pedroli (PS), à l’origine de la détermination. Il a ajouté que le PAC régissant les lieux, qui date de près de 30 ans, ne correspondait plus aux aspirations des habitants de Moudon et de la région.