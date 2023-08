Éducation privée – Une nouvelle école catholique ouvre ses portes à Lausanne L’établissement, qui se veut bilingue français-anglais, occupe les anciens locaux de l’Institut du Mont-Pèlerin, qui a fermé en juin dernier. Marie Maurisse

Anne-Laure Mathieu dirige la nouvelle école privée bilingue Saint Dominique Savio, qui ouvrira ses portes fin août à Lausanne. FLORIAN CELLA

Si l’on lève les yeux au ciel, au chemin de Montolivet 19 à Lausanne, on peut toujours voir une fresque lumineuse du Christ rédempteur, qui semble bénir les lieux. C’est face à ce «Salvator Mundi» qu’ouvrira, le 31 août prochain, la nouvelle école catholique privée Saint Dominique Savio, avec pour commencer une double classe de 1e et 2e primaire. Si la rentrée de l’établissement bilingue français-anglais se fait quelques jours après celle des autres écoles du canton de Vaud, c’est que le projet s’est réalisé très rapidement et qu’il manque encore une partie du mobilier.

Dans une des salles vides, dont la grande baie vitrée donne sur le luxuriant jardin et la forêt attenants, la directrice Anne-Laure Mathieu explique que sa pédagogie s’inspire de plusieurs méthodes: la Fransya (alphabétique et pluri-sensorielle) pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, celle de Singapour pour les mathématiques. «Il y aura à disposition en permanence une salle de peinture et autres travaux manuels, montre-t-elle. Et surtout, nous sortirons absolument tous les jours. Pour les enfants, c’est si précieux d’être en forêt.» Les lieux lui sont familiers, puisqu’elle y a travaillé comme enseignante et codirectrice pendant six ans, au sein de l’Institut du Mont-Pélerin. Cette petite école catholique a déposé le bilan en juin dernier suite à des problèmes de trésorerie. Elle accueillait alors quelque 25 élèves.

Des investisseurs français

La libération des vastes locaux, équipés et aux normes, est donc tombée à pic pour Savio Education. Ce groupe français très discret, qui semble avoir été fondé à Paris en 2023 selon son site, a pour but de créer un «réseau scolaire libre et innovant» sous le parrainage symbolique de Dominique Savio, adolescent italien ayant vécu dans la deuxième partie du XIXe siècle et qui fut canonisé en 1954 par le pape Pie XII. Le groupe Savio viserait des établissements de tous horizons, chrétiens ou laïcs. Mais son directeur pédagogique, Benoît Bonnet, a fait toute sa carrière dans des établissements privés catholiques. À ce stade, le groupe ne compte encore qu’une école, la Forest International School Paris, qui est anglophone et fait les cours en forêt.

La récente filiale suisse du groupe Savio, domiciliée à Bâle, selon le Registre du commerce, mentionne un certain Enguerrand Rochefort, parmi les membres de son conseil d’administration. L’homme a fondé en 2013 la banque d’affaires française Rochefort & Associés. Il est impossible de connaître le montant de son investissement en Suisse: au siège du groupe Savio, personne n’a à ce stade répondu à nos messages.

Aussi une crèche

À Lausanne, Anne-Laure Mathieu dit ne pas connaître de chiffres sur ce projet et d’ailleurs, elle ne donne pas les tarifs publiquement. La directrice a beaucoup de travail, car elle veut aussi ouvrir une crèche pour les plus de 18 mois dès le 28 août prochain. Ce projet d’accueillir maximum 14 trotteurs doit encore être validé par l’Office de l’accueil de jour des enfants. Dans la mesure où le personnel est qualifié et les locaux adaptés, cela devrait être une formalité. «Il nous reste des places pour la crèche mais aussi pour l’école», insiste la directrice. L’ouverture n’a pas été beaucoup médiatisée, mis à part quelques affiches placées en ville de Lausanne.

À terme, l’école vise une quarantaine d’élèves environ. Tous des catholiques? «Nous sommes ouverts à tous et à toutes, répond Anne-Laure Mathieu. Il y aura simplement un rassemblement le matin pour raconter une histoire ou chanter, mais cela ne sera pas forcément tiré de l’Évangile et les cours de catéchisme seront optionnels.» Elle ne souhaite pas mettre en avant l’identité catholique de l’école. Le chemin de Montolivet porte pourtant, depuis longtemps, le sceau de l’Église, pour avoir abrité l’Institut Mont-Olivet, qui a éduqué des générations de jeunes filles entre 1917 et 2016 - date à laquelle les sœurs de la Présentation de Marie ont vendu la propriété au fonds immobilier non coté Comunus SICAV, basé à Clarens. L’école lausannoise fermait alors ses portes – les élèves et professeurs étant repris sous l’aile du Collège Champittet; tandis que celle de Vich, située près de Gland, continuait ses activités. Selon son dernier rapport annuel, la location des locaux de Montolivet a rapporté à Comunus SICAV plus d’1,2 million de francs en 2022.

Anne-Laure Mathieu le précise: sa nouvelle école Savio n’a pas de lien avec cet institut de Vich. Ni avec les catholiques intégristes de la Fraternité Pie X, qui occupe depuis 2017 la chapelle voisine, dont les membres font régulièrement sonner les cloches. Reste à savoir si sa classe sera remplie d’enfants à la fin du mois, dans une ville où la concurrence est rude entre les écoles privées.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise.

