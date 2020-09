Fondation de Verdeil – Une nouvelle école tout en bois pour les Broyards Cesla Amarelle a coupé, mardi, le ruban de la nouvelle école de la fondation active dans la formation adaptée. Sébastien Galliker

À l’instar de la bibliothèque, la nouvelle école En Guillermaux de la Fondation Verdeil est entièrement construite en bois. SÉBASTIEN GALLIKER

«Promenons-nous dans le bois», mentionnait le carton d’invitation à l’inauguration de l’école En Guillermaux, construite par la Fondation Verdeil à Payerne. Mardi, la conseillère d’État Cesla Amarelle, en charge de la formation, a donc coupé le ruban d’une école toute en bois, qui abrite une quarantaine d’élèves en difficulté d’apprentissage et une trentaine de formateurs et accompagnants de la fondation. Des locaux occupés depuis la fin du semi-confinement en mai et retrouvés à la rentrée scolaire. Au total, l’investissement consenti par Verdeil s’élève à 8 millions de francs pour la construction.

Il faudra ajouter encore plus d’un million pour terminer l’extérieur, qui abritera notamment un jardin potager ouvert aux Payernois, une place de jeu adaptée et accessible aux enfants à mobilité réduite et un parc arborisé à l’avant. «Ce parc se veut le cœur du projet, son élément fort, alors que l’école est discrète à l’arrière», a relevé l’architecte Anne-Catherine Javet, lors des officialités.

Six salles de classe

Au total, le bâtiment de 1100 m² de plancher sur deux niveaux abrite six salles de classe de 40 à 45 m² chacune et trois salles spécialisées. Une place de sport complète les infrastructures qui resteront à l’usage unique de la fondation. Le rez-de-chaussée est prévu pour le secteur administratif, l’accueil collectif, la bibliothèque et des salles thérapeutiques, telles que logopédie et psychologie. Ouverte sur le réfectoire, la cuisine deviendra un atelier pour les jeunes apprenants du secteur de transition école métier (TEM). L’étage est dévolu à l’enseignement. À l’avant, le parc sera ouvert au public.

«Dès 2013, nous avons constaté que le vénérable institut Jomini ne convenait plus aux normes actuelles. Nous avons d’abord travaillé sur un projet novateur avec les écoles de Payerne», s’est exprimé Marcel-David Yersin, président du conseil de fondation, au sujet de la démolition d’un bâtiment historique de la cité, regretté par certains Payernois. Si le lieu d’enseignement est finalement moins inclusif qu’imaginé, la mixité reste un élément primordial d’un site alliant nature et modernité. Toiture végétalisée, tableaux interactifs ou cuisine pédagogique sont notamment au menu des locaux.

«J’ai commencé ici en 2019 et j’ai donc pu participer à l’élaboration de ces locaux. Avec l’espace à disposition, on a pu prévoir une zone de calme et un coin pour le mouvement. C’est idéal pour les enfants», présentait Mélanie Montone, psychomotricienne, lors de la visite des lieux organisée en début de journée.