Ruée sur les monnaies alternatives – Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle pour le bitcoin? En achetant pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins, le constructeur Tesla illustre le changement général de ton en ce qui concerne les monnaies digitales. Olivier Wurlod

L undi, Elon Musk a annonc é que Tesl a a acquis des bitcoins à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour diversifier ses sources de liquidités. Getty Images

Le bitcoin! On l’assimile encore souvent au monde criminel, aux rares initiés surfant dans le dark web en quête des produits les plus improbables ou encore aux spéculateurs fous prêts à miser toutes leurs économies comme s’ils les jouaient au casino. En réalité, depuis plusieurs semaines, le ton change au sujet de la plus célèbre des cryptomonnaies, laissant augurer d’une nouvelle ère pour les monnaies digitales.

L’actualité concerne naturellement Tesla, suite à la déclaration soumise lundi aux autorités boursières américaines. Le constructeur y annonce avoir acquis des bitcoins à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour diversifier ses sources de liquidités. Et déclare être prêt à l’accepter comme moyen de paiement pour ses voitures.