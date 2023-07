Musique classique – Une nouvelle femme puissante au Verbier Festival L’altiste Blythe Teh-Engstroem va assurer la co-direction du Verbier Festival, aux côtés de son époux, le fondateur de la manifestation Martin Engstroem. Entretien avant le grand saut. Rocco Zacheo

L’altiste américaine Blythe Teh-Engstroem a intégré l’Orchestre du Verbier Festival en 2000. AGNIESZKA BIOLIK

L’annonce a pris tout le monde de court il y a près de deux semaines. Alors que le Verbier Festival levait le rideau sur sa trentième édition et que les discours des autorités s’enchaînaient à la Salle des Combins, le président du conseil de fondation de la manifestation, Peter Brabeck, a pris à son tour le micro. Parlant sans notes, il s’est penché sur l’avenir du festival en évoquant notamment le sort de la direction, assurée depuis toujours par son fondateur Martin Engstroem. La question de la succession de cette figure centrale, qui vient de fêter ses 70 ans, avait été mise sur la table, annonçait le président, et une solution avait été trouvée: son épouse, Blythe Teh-Engstroem, allait désormais assumer la co-direction artistique. Coup de tonnerre!

Le timing de cette communication, nous ont signifié des sources proches de la direction, n’était pas tout à fait approprié. Car pour l’heure, il n’est pas question pour Martin Engstroem de passer la main. Et par ailleurs, personne, au sein du conseil de fondation, n’avait été mis au courant de l’option d’une co-direction. Alors, a-t-on parlé plus vite que la musique, à Verbier?

Par-delà ces quelques couacs, la nomination de Blythe Teh-Engstroem semble tomber sous le sens. L’altiste américaine connaît comme peu d’autres musiciens les rouages du prestigieux événement. En 2000 déjà, elle intégrait les pupitres de l’orchestre principal et cinq ans plus tard, elle participait à la fondation Verbier Festival Chamber Orchestra, formation permanente où elle évolue toujours. Quels défis et quels chantiers se profilent désormais à son horizon? La musicienne nous a reçus dans un salon d’hôtel de la station valaisanne pour nous dire de quoi sera faite sa nouvelle mission.

Est-ce que votre nomination vous a surpris, comme cela a été le cas pour le public du Verbier Festival? Pas du tout. Avec Martin, on cogite depuis longtemps déjà autour de cette solution. On en parlait régulièrement mais à chaque fois, on se disait que ce n’était pas le moment de passer à l’action. Puis, en novembre dernier, on l’a évoquée avec Peter Brabeck et le scénario a dès lors pris forme. Tout cela s’est passé de manière naturelle, sans doute parce que je suis là, dans le paysage du festival, depuis vingt-quatre ans déjà, au sein de ses orchestres d’abord, puis dans l’équipe artistique. Je participe aussi à l’Academy et j’assiste aux auditions des jeunes musiciens. Bref, je suis un peu partout, y compris le soir, lors de nos dîners avec artistes et partenaires.

Vous êtes partout, comme vous dites, mais vous êtes aussi très discrète. C’est vrai que je n’ai pas la personnalité de Martin Engstroem, sa visibilité auprès du public, mais lorsqu’il s’agit de travailler, de programmer, je crois que cela se passe très bien entre nous. C’est en tout cas ce que je constate depuis longtemps, à vrai dire, lorsqu’on discute du festival de manière informelle. Dans un certain sens, rien ne change avec ma nomination si ce n’est qu’on rend officielle ma position et que j’aurai sans doute plus de temps pour réfléchir calmement sur les idées. Sur ce front, il en a toujours par dizaines, tout le temps.

«J’ai tenté ma chance et j’ai passé une audition à New York. En sortant, j’ai cru que c’était cuit, que j’avais trop mal joué. Je suis rentrée chez moi en larmes. Mais je me trompais.» Blythe Teh-Engstroem

Quels défis vous attendent désormais? Il y a des pistes qu’on entrevoit déjà sur les scènes du Verbier Festival. Prenez le concert du violoncelliste Sheku Kanneh-Mason. On observe que cet artiste talentueux attire un public particulier. Il a quelque chose de vraiment spécial qui touche d’autres mélomanes. On pourrait dire la même chose d’un autre violoncelliste, Yo-Yo Ma, qui a joué aux côtés de Leonidas Kavakos et d’Emanuel Ax. Lui aussi, il aimante d’autres spectateurs, qui applaudissent peut-être entre un mouvement et l’autre d’une pièce, mais qui apportent un vent frais dans la salle. Nous devons rechercher et perpétuer cet état d’esprit: l’envie des artistes les plus renommés de se retrouver et de jouer ensemble, et la passion du public aussi. Tout cela incarne l’identité du festival.

Verbier, ce sont surtout des stars mondiales qui reviennent année après année. Ne faudrait-il pas renouveler dans la programmation en invitant des interprètes jamais vus par ici? Oui, nous sommes conscients du fait que nous misons beaucoup sur les très jeunes talents ou sur les musiciens très fameux. Je crois qu’il y a de la place entre ces deux pôles et j’ai très envie de faire venir d’autres figures qui ont une carrure artistique reconnue mondialement. Un Fazil Say, par exemple, qui manque ici depuis des années, ou des violonistes comme Patricia Kopatchinskaja et Pekka Kuusisto.

Est-ce que votre carrière d’altiste va être chamboulée après votre nomination? Je ne l’espère pas. J’aime la scène et j’aime jouer avec le Verbier Chamber Orchestra. Nous avons tant de choses encore à faire pour donner davantage de visibilité à cet ensemble de musiciens amis. Il y a le développement des tournées, ou des enregistrements, comme le coffret qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon, entièrement consacré aux symphonies de Beethoven, sous la direction de Gábor Takács-Nagy.

Vous êtes arrivée à Verbier en 2000. À l’époque, quelle image aviez-vous de ce festival depuis les États-Unis, où vous viviez? J’étais étudiante à Bloomington et j’avais appris par le bouche-à-oreille qu’il y avait une académie incroyable à Verbier. J’ai été attirée par l’orchestre parce qu’on côtoyait aussi des chefs de renommée mondiale, les Zubin Mehta et les James Levine. Il y avait aussi des coaches d’excellent niveau, issus de l’orchestre du Met de New York. Enfin, on pouvait partir en tournée durant trois semaines, chaque année. Alors, j’ai tenté ma chance et j’ai passé une audition à New York. En sortant, j’ai cru que c’était cuit, que j’avais trop mal joué. Je suis rentrée chez moi en larmes. Mais je me trompais. Dès les premières répétitions ici, je me suis dit que j’étais entrée dans une nouvelle dimension. On était pris en charge à tous les niveaux, on tournait des vidéos… J’ai encore en tête les sensations liées au premier concert, du son et de l’énergie restés suspendus dans la salle à la fin de la symphonie de Schubert qu’on venait de jouer. C’était de la folie.

