Signé Lausanne – Une nouvelle «ferme» à deux pas de la Palud La Ville met une épicerie à disposition des agriculteurs ou des vignerons du coin, qui proposent uniquement des produits durables et de proximité. Laurent Antonoff

Au Local, les exposants vendent leurs produits à tour de rôle, sur des périodes allant de deux semaines à deux mois. Ville de Lausanne

C’est une nouvelle enseigne lausannoise qui porte bien son nom: Le Local. «Ça résume bien la philosophie de la Municipalité en matière de proximité et de soutien aux producteurs», confie Natacha Litzistorf, municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture. Inauguré ce mercredi, Le Local est un magasin pop-up, comprenez éphémère, mais uniquement en ce qui concerne ses exposants, qui y vendront leurs produits sur des périodes allant de deux semaines à deux mois.

Lausanne propose toute une gamme de produits maison, du miel au vin en passant par la farine et l’eau-de-vie de gentiane. Ville de Lausanne

Le Local n’est pas bien grand: juste 23 mètres carrés. Mais il est idéalement situé aux Escaliers du Marché, à deux pas de la Palud et de «l’autre» ferme, la Ferme vaudoise. Cette épicerie est mise gratuitement à la disposition d’associations, de fermiers, d’institutions ou encore de vignerons et de sociétés privées actives en matière de valorisation de l’agriculture de proximité. Tous doivent exercer dans un rayon de 70 kilomètres autour de Lausanne. Ce sont eux qui, à tour de rôle, avec des employés du Service des parcs et domaines, qui tiendront Le Local.