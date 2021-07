Les JO de Tokyo en direct - Une nouvelle finale pour la tireuse Nina Christen

Golf

L’Américain Xander Schauffele, No 5 mondial et à ce titre prétendant à l’or, a pris les commandes du tournoi olympique de golf au Country Club de Kasumigaseki, suivi non loin en embuscade par l’idole locale Hideki Matsuyama et l’Irlandais Rory McIlroy.

La pluie est venue interrompre la fin de ce deuxième tour, alors que Matsuyama, pointant à trois longueurs de Schauffele, s’apprêtait à tenter un birdie au No 17. Il aura l’occasion tôt samedi matin de se rapprocher un peu plus du leader.

Schauffele a rendu la meilleure carte du jour (63), grâce notamment à deux eagles réussis aux No 6 et No 14 qui, s’ajoutant à six birdies, ont fait oublier deux bogeys commis. Il totalise -11 après deux tours.