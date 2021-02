Commune de Lausanne – Une nouvelle infrastructure de formation pour les pompiers Un bâtiment incluant une piste d’entraînement, des salles de théorie et de sport et un garage sera mis en service le 1er mars à Montheron après une année de travaux. Il complète les installations existantes, notamment le simulateur incendie inauguré en 2014.

Le bâtiment Rama II est composé de trois niveaux. Ville de Lausanne/Marino Trotta/SPSL Un garage pour les véhicules lourds fait partie du nouveau bâtiment. Ville de Lausanne/Marino Trotta/SPSL Les sapeurs-pompiers pourront effectuer des tests d’endurance à vélo avec un suivi individualisé. Ville de Lausanne/Marino Trotta/SPSL 1 / 6

Les sapeurs-pompiers vaudois et lausannois disposent d’une nouvelle piste d’entraînement sur le site de La Rama à Montheron. Le nouveau bâtiment inclut aussi des salles de théorie et de sport ainsi qu’un garage pour les véhicules lourds. Il complète les installations existantes, notamment le simulateur incendie inauguré en 2014.

Le bâtiment Rama II sera mis en service le 1er mars, après un peu plus d’une année de travaux, annoncent mercredi la ville de Lausanne et l’ECA (Établissement cantonal d’assurance contre l’incendie). D’une superficie de 360 m2, il est composé de trois niveaux et comprend une piste d’entraînement pour les pompiers porteurs d’appareils de protection respiratoire.

Cette piste se présente comme un labyrinthe sur deux étages. Elle vise à mettre le sapeur-pompier dans une situation compliquée, dans le noir, avec éventuellement de la fumée et de la chaleur. La plupart du temps, il doit avancer accroupi ou à genoux.

Normes énergétiques

Le bâtiment répond aux normes en matière d’énergie et de durabilité. Son toit est végétalisé et pourvu de panneaux photovoltaïques couvrant 20% de ses besoins en électricité.

Ce nouveau bâtiment «vient parfaire une organisation de la défense incendie et secours performante, l’une des plus abouties en Suisse», indique le communiqué de presse. L’installation a été construite conjointement par la ville de Lausanne et l’ECA. Le coût total s’élève à 3,82 millions de francs, dont 3,6 ont été payés par l’ECA.

ATS