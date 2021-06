Task Force scientifique – Une nouvelle organisation dès cet été Le professeur de l’EPF Zurich Martin Ackermann va quitter la direction et le nombre de membres de la task force va être réduit d’ici l’été.

Martin Ackermann va transmettre la direction de la task force scientifique à la professeure de l’EPF Zurich Tanja Stadler. KEYSTONE

La task force scientifique (TFS) de la Confédération verra sa taille réduite d’ici l’été et changera de responsable. Martin Ackermann transmettra la direction à Tanja Stadler, de l’Université de Bâle.

Le programme de vaccination suisse progresse rapidement et la situation épidémiologique évolue dans le bon sens, peut-on lire dans un communiqué de la TFS jeudi. Afin de s’adapter aux nouvelles circonstances et aux besoins, la Task Force sera réorganisée cet été.

Le nombre de membres sera réduit avec le début de la nouvelle phase. La composition de la Task Force scientifique à partir de l’été 2021 est en cours de discussion. Elle demeurera toutefois interdisciplinaire, et continuera à fournir des résultats scientifiques et à conseiller les autorités.

Le professeur Martin Ackermann en transmettra la direction à la professeure Tanja Stadler. Le passage de témoin aura lieu dès lors que le Conseil fédéral annoncera la «phase de normalisation» laquelle entrera en vigueur, selon le modèle en trois phases de la Confédération, lorsque tous les adultes qui souhaitent le faire auront été entièrement vaccinés.

Rester vigilants

«La Suisse est en bonne voie pour surmonter la pandémie. Mais nous devons toutes et tous rester vigilants, affirme-t-il. Nous ne savons pas par exemple comment les nouvelles mutations du virus affecteront l’efficacité de la vaccination. Tanja Stadler connaît le coronavirus et ses variantes comme personne d’autre et est donc la personne idéale pour guider la Task Force dans la prochaine phase.»

Tanja Stadler est professeure au département de sciences et d’ingénierie des biosystèmes de l’EPF Zurich sur son site de Bâle. Membre de la Task Force depuis sa création, elle est membre puis cheffe du groupe d’experts sur les données et la modélisation et, avec ses collègues, a fourni des idées novatrices pour lutter contre le virus.

Ses solides relations avec les groupes de recherche en Suisse et à l’étranger, avec la politique suisse et avec l’Administration fédérale seront un atout majeur dans la phase à venir de la pandémie. Elle prendra les rênes de la Task Force scientifique jusqu’à la fin de l’année.

Le professeur Martin Ackermann continuera à soutenir le comité, mais dans une moindre mesure, afin de se consacrer à nouveau pleinement à son travail à l’EPF Zurich et à l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau (Eawag) ainsi qu’à son groupe de recherche après une année intense.

