Université de Fribourg – Une nouvelle plateforme internet sur l’islam et les musulmans Le Centre Suisse Islam et Société de l’Université de Fribourg a inauguré un site internet consacré à l’islam. La plateforme propose des informations sur plusieurs thèmes liés à la religion et sur la présence musulmane en Suisse.

La plateforme consacrée à l’islam s’adresse aux enseignants, aux professionnels des domaines du social et de l’intégration, aux journalistes, aux étudiants et à toute personne souhaitant mieux connaître les pratiques liées à la religion. KEYSTONE

Une nouvelle plateforme internet proposant des informations scientifiques et empiriques sur l’islam et les musulmans de Suisse est née. Son principal objectif est d’apporter des données nuancées et critiques sur des sujets d’intérêt public, comme le financement des mosquées.

Après cinq années d’activité, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg inaugure un site internet consacré à l’islam. «C’est une première dans notre pays», a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.

Le site Islam and Society va proposer des informations historiques, juridiques et statistiques sur la présence musulmane en Suisse. Des analyses vont aussi «apporter un éclairage plus approfondi sur des débats publics brûlants comme le port du voile ou le financement des mosquées», peut-on lire dans le communiqué.

Composition sociodémographique

La plateforme va fournir aussi des données sur la composition sociodémographique des personnes de cultures et confession musulmanes en Suisse, telles que leur nombre, la raison de leur venue, leur pays de provenance, leur niveau de formation et leur insertion sur le marché du travail. Le site se positionne également sur différentes thématiques, comme par exemple les imams de Suisse.

La plateforme s’adresse aux enseignants, aux professionnels des domaines du social et de l’intégration, aux journalistes, aux étudiants et à toute personne souhaitant mieux connaître les pratiques liées à la religion. Le CSIS est un centre de compétences soutenu par la Confédération qui traite des questions liées à l’Islam et à la société et encourageant l’auto-interprétation islamique. Il travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques et les organisations musulmanes.

ATS/NXP