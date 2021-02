Découverte d’espèce – Une nouvelle primevère identifiée dans le canton Les botanistes Ferdinand Jacquemoud et Denis Jordan ont repéré la rose et poilue «Androsace albimontana». Si leur trouvaille ne révolutionne pas la planète, elle booste le moral. Cécile Lecoultre

«Androsace albimontana», ainsi nommée par ses découvreurs, les botanistes Ferdinand Jacquemoud et Denis Jordan, se cache sur les roches non calcaires et les schistes, dès 1800 mètres, sur Vaud et Valais notamment. DR

Sacrée espèce de l’année par la Société suisse de systématique, une délicate primevère s’offre en star du printemps dans les cantons de Vaud et Valais dès 1800 mètres et jusqu’à plus de 3000 mètres d’altitude. Androsace albimontana, ainsi nommée par ses découvreurs, les botanistes Ferdinand Jacquemoud et Denis Jordan, pousse de part et d’autre de la frontière franco-suisse, sur les roches non calcaires, schisteuses, et devrait rejoindre la liste des espèces protégées.

«Cela représente un travail de plusieurs années.» Dr Alice Cibois, du Muséum d’histoire naturelle de Genève

«Cela représente un travail de plusieurs années, précise le Dr Alice Cibois, du Muséum d’histoire naturelle de Genève. Sur le terrain déjà, pour la dénicher. Puis surtout ensuite, pour en identifier les fines particularités qui la différencient des autres primulacées (primevères). La couleur rose pâle, la texture poilue, avait été remarquée par le fameux naturaliste Horace Bénédicte de Saussure lors de ses voyages sur le Mont-Blanc en 1788.»