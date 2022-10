Télétravail des frontaliers – Une nouvelle prolongation est accordée L’accord amiable sur le volet fiscal, qui arrivait à échéance le 31 octobre, est prolongé jusqu’au 31 décembre, comme le volet social. Mais cela sera la dernière fois. Fabrice Breithaupt

Les télétravailleurs frontaliers sont estimés à 40’000 dans le Grand Genève. AFP

Les travailleurs frontaliers européens dont l’emploi le permet techniquement pourront continuer de télétravailler. L’accord amiable provisoire entre la Suisse et la France sur le volet fiscal a été reconduit jusqu’au 31 décembre. Soit à la même date que le volet social.

C’est ce qu’annonce ce jeudi «Le Messager» sur son site internet. Notre confrère cite un échange sur une convention fiscale entre la France et la Suisse animé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ce jeudi 27 octobre.

L’information a été confirmée à la «Tribune de Genève» par une source parlementaire haut-savoyarde.

Concrètement, les télétravailleurs frontaliers pourront ainsi continuer, jusqu’à cette date du moins, à faire du «home office» un ou plusieurs jours par semaine depuis leur domicile en France voisine sans que leur employeur suisse ne soit contraint de verser des impôts à la France, ce qui est de toute manière illégal au regard du droit helvétique.

Soulagement de courte durée?

De son côté, l’accord amiable provisoire franco-suisse sur la sécurité sociale, reconduit donc jusqu’au 31 décembre, permet aux télétravailleurs frontaliers en Suisse d’exercer depuis chez eux sans être assujettis au régime de la Sécurité sociale française.

Pour les 40’000 télétravailleurs estimés dans le Grand Genève, c’est un soulagement. Mais un soulagement qui ne pourrait être que de courte durée. En effet, «Le Messager» précise qu’il n’y aura plus de prolongation possible au-delà du 31 décembre. Berne et Paris n’ont plus que deux mois pour s’entendre sur un accord pérenne. À défaut, les télétravailleurs frontaliers devront travailler à 100% en présentiel dans les locaux de leurs entreprises en Suisse.

Pour rappel, ces deux accords amiables constituent un régime d’exception. Ils ont été conclus à l’origine entre nos deux pays pendant la pandémie de Covid-19. Son but est d’autoriser les travailleurs frontaliers en Suisse d’exercer depuis leur domicile en France voisine, tout en leur permettant de demeurer assujettis à la sécurité sociale helvétique et au régime fiscal comme s’ils avaient continué de travailler en totalité en Suisse. Depuis, ces accords ont été reconduits plusieurs fois entre Berne et Paris.

Fabrice Breithaupt

