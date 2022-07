«Bodycams» dans le football – Une nouvelle technologie pour être au cœur du jeu Samedi dernier, lors du match de préparation entre le FC Cologne et l’AC Milan, plusieurs joueurs ont porté une caméra corporelle sous leur maillot. Cet équipement semble être l’avenir de la retransmission télévisuelle. Chris Geiger

Grâce à une caméra placée sur le buste du joueur, le téléspectateur peut vivre les actions de l’intérieur. Keystone/Rolf Vennenbernd KEYSTONE/ROLF VENNENBERND

Bucarest, 28 juin 2021. Kylian Mbappé s’élance et bute sur Yann Sommer. La Suisse élimine la France aux tirs au but (3-3 ap, 5-4 tab) et se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro. Historique, cette nuit a imprimé la rétine du peuple helvétique à tout jamais. Mais comme le monde est en perpétuelle évolution, ce moment, aussi magique fût-il, aurait pu être encore plus inoubliable pour les téléspectateurs s’il avait eu lieu quelques mois plus tard.