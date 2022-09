Nasa – Une nouvelle tentative de décollage vers la Lune en novembre L’agence spatiale américaine a annoncé, ce vendredi, une nouvelle tentative de décollage de sa méga fusée vers la lune au mois de novembre.

La Nasa a déclaré vendredi qu’elle tenterait de nouveau de faire décoller sa méga fusée vers la Lune en novembre, sans encore annoncer de date précise pour ce lancement très retardé de la mission Artémis 1. L’agence spatiale américaine a annoncé se préparer pour le «décollage d’Artémis 1 sur la période de tir s’ouvrant le 12 novembre et se terminant le 27 novembre».

«Dans les jours qui viennent», des responsables «identifieront une date spécifique pour la prochaine tentative de décollage», a ajouté la Nasa dans un article de blog. Des responsables avaient jusqu’ici refusé de fermer totalement la porte à une tentative plus rapide, en octobre. Mais la fusée SLS, la plus puissante jamais construite par l’agence spatiale américaine, a dû être rentrée en début de semaine dans son bâtiment d’assemblage, au centre spatial Kennedy, afin d’être mise à l’abri de l’ouragan Ian, qui a dévasté certaines régions de la Floride.

La fusée n’a subi «aucun dommage», a rassuré l’agence spatiale. Mais «concentrer les efforts» sur la période de tir de novembre permettra aux employés de la Nasa de «s’occuper de leurs familles et de leurs maisons après la tempête», a-t-elle souligné. Avant de ressortir la fusée sur son pas de tir, les équipes devront d’abord procéder à de nombreuses vérifications, et notamment changer ou recharger les batteries de certains éléments.

La Nasa a déjà procédé à deux tentatives de décollage de cette fusée, fin août puis début septembre, mais elles ont toutes les deux dû être annulées au dernier moment à cause de problèmes techniques. En développement depuis plus d’une décennie, SLS n’a encore jamais volé. Artémis est le nouveau programme phare de la Nasa, qui doit permettre aux humains de retourner sur la Lune, et y emmener la première femme et la première personne de couleur. Cinquante ans après la dernière mission du programme Apollo, la mission Artémis 1 n’emmènera pas d’astronaute à bord. Elle doit servir à vérifier que la capsule Orion, au sommet de la fusée, est sûre pour transporter à l’avenir un équipage.

