Rebond de l’épidémie de Covid – «Une nouvelle vague approche de la Suisse» L’épidémiologiste Antoine Flahault exhorte les pouvoirs publics à améliorer l’air intérieur avant l’automne. Sophie Davaris

Genève, le 9 juin 2022. Le professeur d’épidémiologie Antoine Flahault à la gare Cornavin. Le directeur de l’Institut de santé globale invite l’État à investir dans une meilleure aération des lieux clos, afin de mieux lutter contre les prochaines vagues de Covid. Photo: LAURENT GUIRAUD/ TAMEDIA

On ne parle plus tellement de lui; pourtant, le Covid n’a pas disparu. Au contraire, le taux de reproduction du virus est à nouveau supérieur à 1 (ndlr: c’est-à-dire qu’un malade contamine plus d’une personne), signe que nous sommes en situation de rebond épidémique.