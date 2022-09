Portes ouvertes de 26 institutions – Une Nuit des musées pour se bâtir une culture Vingt-six musées et institutions ouvrent leurs portes le 24 septembre à Lausanne et Pully. Ils proposent plus d’une centaine d’animations inédites.

Le mudac et Photo Elysée, installés depuis juin dans leurs pénates de Plateforme 10, font leur grand retour dans la manifestation.. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Trois mois après la réouverture du mudac et de Photo Elysée, sur le nouveau site muséal de Platforme 10, la Nuit des musées ne pouvait pas manquer d’évoquer le thème des travaux. Elle détourne avec humour l’univers du chantier et tisse des liens avec la culture.

«Coiffez votre plus beau casque, enfilez votre gilet réfléchissant et vos chaussures de sécurité pour sillonner les 26 musées et institutions partenaires de la Ndm», ont lancé lundi les organisateurs. Ceux-ci promettent «un programme en béton» pour le samedi 24 septembre, de 14h00 à 02h00 du matin.

Parcours sur-mesure

Il sera ainsi possible de rêver sous les aurores boréales au Palais de Rumine, de déguster des légumes oubliés au Jardin botanique ou encore d’allier le plaisir de la photographie et du son au Musée d’Art de Pully. La Ferme des Tilleuls suggère une balade nocturne à la découverte des graffitis sur la friche de Malley, pour ne citer que quelques exemples.

La manifestation propose des parcours sur-mesure pour picorer d’un musée à l’autre, en musique, à pied ou à vélo, avec les papilles ou en famille. Pour les indécis, un quiz en ligne permet de dénicher le parcours correspondant le mieux à son profil, précise le communiqué.

Des parcours et animations sont prévus pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants. Les guides de la Nuit, spécialistes des questions d’accessibilité, renseigneront le public au stand situé à côté de Palais de Rumine. Et pour clore cette Ndm, une Silent party se tiendra au TOM Café, au Musée olympique.

