Peut-être la neige crissera-t-elle sous nos pas. En tout cas l’air sera glacial. Ce 24 décembre, peu après 22 heures, il piquera nos traits déjà tirés par la fatigue de la journée et les légers excès d’un premier repas de famille. L’abbatiale de Romainmôtier apparaîtra soudain, au détour de la porte de l’Horloge, prise dans son halo de lumière, de ce jaune pâle des calcaires du Jura. Des familles joyeuses, des couples solitaires, entreront à pas lents dans l’abside. Une sœur de Saint-Loup nous tendra l’ordre du culte, imprimé sur du papier jaune.

Des senteurs de cire et de sapin flotteront dans l’air. On trouvera une place. On gardera sa veste. D’une travée on saluera un ami de ce vallon du Nozon si proche des côtes de l’Orbe. On croira reconnaître une lointaine cousine dont les parents étaient partis à Lausanne. Notre père hésitera sur son prénom. L’église se remplira. Les murmures respectueux de chacun s’élèveront en un bourdonnement de fond, d’une calme impatience.

«Dans l’attente de la cérémonie, on laissera son esprit vagabonder sur les pierres presque millénaires.»

La nef rassemblera une foule d’habitués, d’aucuns venant de loin. Une personne, l’esprit en proie à des tourments, me confia un jour: «Lorsque tout va mal, je me rappelle que le 24 décembre il y a le culte à Romainmôtier.»

Dans l’attente de la cérémonie, on laissera son esprit vagabonder sur les pierres presque millénaires. Leur histoire est indissociable de celle du Pays de Vaud, mais aussi du monde chrétien. Elle nous replonge dans ces siècles chaotiques qui suivirent la chute de Rome. En 753 déjà, le pape Étienne II s’était arrêté auprès de la jeune communauté monastique. Il montait auprès de Pépin le Bref, fils de Charles Martel, obtenir sa protection contre les Lombards. On imagine l’arrivée de la suite pontificale sous une pluie battante, l’accueil cérémonial du prieur, le fumet de la soupe dans l’hôtellerie.

Sur l’abbatiale plane le souvenir de l’impératrice Adélaïde, fille de la reine Berthe. Nous lui devons d’avoir remis Romainmôtier à la toute jeune abbaye de Cluny, non sans exiger entre les deux monastères une égalité qui ne se réalisera jamais vraiment ailleurs que sur le parchemin. Cette donation marquera une importante étape dans le développement de Cluny. Son église sera, avant la construction de Saint-Pierre de Rome à la Renaissance, le plus grand édifice de la chrétienté.

L’histoire du Pays de Vaud

Le Pays de Vaud, Pagus Valdensis, formait le centre géographique et politique du Royaume de Bourgogne transjurane. L’étonnante unité institutionnelle de ce royaume, centré sur une seule famille, et géographique, entre Alpes, Jura et Léman, marque les premiers pas politiques du canton. Niché au fond de son vallon, Romainmôtier témoigne aussi de cette histoire.

Devant moi, surpris par les premiers accents de l’orgue, un adolescent rangera son smartphone. Sortant de ma rêverie, j’entonnerai «Viens peuple fidèle, entends la nouvelle, dans l’humble bourgade naquit ton Roi». Cette fois nous y sommes. C’est Noël.

Félicien Monnier Afficher plus Président de la Ligue vaudoise DR

