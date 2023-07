Sorties cinéma – «Une nuit», «Yo mama»: quels films aller voir cette semaine? «Une nuit», «Something you said last night», «Land of Dreams», «Yo mama», version revisitée de «Astérix et Obélix mission Cléopâtre»; il y en a pour tous les goûts cette semaine. Pascal Gavillet Boris Senff

«Une nuit», romantique et sauvage

FRENETIC FILMS

Le métro est bondé, une femme monte dans la rame en catastrophe. Au passage, elle bouscule un homme. À moins que ce ne soit l’inverse. S’ensuit une dispute. Des vannes qui fusent, des piques, l’embryon d’une scène de ménage, un couple d’inconnus qui se chamaille. C’est aussi de cette manière que débute une relation. D’abord hostile, puis fusionnelle. Mais sans lendemain.

Comme dans «Brève rencontre» de David Lean ou «Before Sunrise» de Richard Linklater, «Une nuit» conjugue un motif aussi romantique que sauvage. Et il y a des deux dans ce film. Mais surtout une énergie portée par deux comédiens (plus quelques autres croisés en chemin) qui n’arrivent plus à se défaire l’un de l’autre.

Tourné étonnamment vite, le film nous entraîne à la suite d’Aymeric et Nathalie, ces deux personnages en quête d‘amour bientôt pris dans les rets d’une relation impossible. C’est léger mais agréable, sans véritables enjeux mais avec de l’émotion. Un drame français qui ne se regarde pas le nombril. On apprécie.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Une nuit» Afficher plus Réalisateur: Alex Lutz

Avec Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly, Noémie De Lattre

Comédie sentimentale (Fra., 100’)

«Something you said last night», trans

FIRST HAND FILMS

Un père, une mère, une fille et une ado transgenre. Ce qu’on apprécie avant tout dans cette fiction, c’est qu’elle ne traite pas la différence (de genre, de sexualité, d’identité) comme un thème ou un problème en soi.

C’est l’histoire d’une famille en vacances, d’individus qui en côtoient d’autres, flirtent ou se frottent au monde sans que les questions de transidentité ne soient ramenées sur la table des débats. Ren, campé par Carmen Madonia, est un individu comme les autres, catapulté dans la vie, parfois observé de travers – comme souvent, les regards les plus gênants sont ceux des enfants – mais jamais ostracisé. D’où certaines limites également.

La fiction demeure un peu plate, sans véritables conflits qui viendraient trouer et perturber les apparences. Premier film du Canadien Luis de Filippis, «Something You Said Last Night» a fait sensation lors du dernier festival de Toronto. Notons qu’il s’agit d’une coproduction avec la Suisse. À suivre.

«Something you said last night» Afficher plus Réalisateur: Luis De Filippis

Avec Carmen Madonia, Ramona Milano, Paige Evans, Joe Parro, Xxavier Woon-A-Tai, Augustus Oicle

Drame (Ita., 105’)

«Land of dreams», décalage perpétuel

FILMS AND PALODEON PICTURES

Certaines associations peuvent sembler hasardeuses. Imaginer l’écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, dont c’est l’ultime scénario, avec l’ex-jeune premier Matt Dillon, dans un film de Shirin Neshat, vidéaste iranienne obsédée par les questions de féminité et de masculinité, peut sembler sur le papier très irréel.

Ce sont pourtant les éléments réunis dans cette parabole futuriste et politique où les rêves servent à contrôler les humains. C’est à la fois beau, autarcique, et très arty. Point de départ de cette histoire, la jeune Simin enregistre les songes des citoyens pour le compte d’une agence de surveillance américaine.

Entre onirisme et surréalisme, le voyage démarre sous le signe du décalage perpétuel. Mais malgré la fascination visuelle exercée par de nombreux plans, le film a tendance à nous laisser sur la touche, à dériver dans le paysage comme un bel objet dont on ne sait trop quoi faire. Unique, inclassable et séduisant.

«Land of dreams» Afficher plus Réalisatrices: Shoja Azari et Shirin Neshat

Avec Sheila Vand, Matt Dillon, William Moseley, Isabella Rossellini, Anna Gunn, Christopher McDonald

Comédie (USA, 104’)

«Yo mama», rap en plein cœur de la cité

DR

Trois mères de famille d’une banlieue parisienne, scandalisées par le clip de rap aux paroles ordurières auquel prennent part leurs jeunes fils, décident de montrer à leurs rejetons qu’il est possible de se lancer dans le hip-hop sans pour autant céder à une vulgarité téléphonée. L’argument est faible, aussi vraisemblable qu’un vendeur de drogue qui vous ferait crédit sur le trottoir.

Mais au cours de ses tribulations de rappeuses en herbe, le trio maternel black-blanc-beur (Claudia Tagbo, Zaho, Sophie-Marie Larrouy) finit par arracher quelques rires qui doivent autant à une vision caricaturale de la cité qu’aux considérations éducatives qui butent, du moins au début, sur la toute-puissante attraction des écrans.

Après le meurtre de Nahel et l’embrasement des banlieues, le film de Leïla Sy et Amadou Mariko arrive à un moment sensible. Pas sûr qu’il parvienne à désamorcer la bombe sociale, mais les petits préados blancs vont se marrer…

«Yo mama» Afficher plus Réalisateurs: Leïla Sy et Amadou Mariko

Avec Claudia Tagbo, Zaho, Sophie-Marie Larrouy, Jean-Pascal Zadi

Comédie (Fra., 97’)

«Astérix et Obélix mission Cléopâtre», le film culte boit la potion

Etienne George © 2002 - Pathé Films

«Astérix & Obélix, Mission Cléopâtre» demeure le meilleur opus de la franchise consacrée aux irréductibles Gaulois. D’un point de vue aussi bien artistique que commercial puisque cette deuxième adaptation des héros de d’Uderzo et Goscinny s’est placée, en 2002, à la 4e place des plus grands succès du box-office français avec 14 millions de spectateurs.

Alain Chabat, réalisateur et néanmoins délicieux César, remet le couvert de ce métrage, le premier à avoir été tourné en 35 mm puis transféré en numérique. À partir des négatifs originaux, une nouvelle version a été concoctée.

Nettoyée, reboostée au niveau de certains effets spéciaux et augmentée de quelques petites surprises, cette mouture devrait trouver son public, ancien et nouveau, et ôter toute crainte à Otis le scribe, incarné par Edouard Baer: «Quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer.»

«Astérix et Obélix mission Cléopâtre» Afficher plus Réalisateur: Alain Chabat

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier

Comédie (Fra., 107’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

