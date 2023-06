Essai – Une ode singulière à la lecture Louis Loup Collet fait se croiser littérature et art contemporain dans une savoureuse réflexion sur le plaisir de lire. Sophie Davaris

Louis Loup Collet, auteur de «Finsternis FLORIAN CELLA

C’est un petit recueil qui fait voyager loin. «Finsternis», de Louis Loup Collet, emmène dans la constellation de pensées du Vaudois, qui est aussi dessinateur, comédien et scénographe. À 6 ans, il trouve à la déchetterie un récit pour enfants à la couverture désuète: «Ce beau temps-là», de Léon Bourliaguet. Davantage que son contenu, c’est le fait de posséder un livre qui importe. Ce n’est d’ailleurs qu’à 10 ans qu’il scelle le sort du volume: il sera celui qu’il va sans cesse interrompre, afin de satisfaire son projet de ne jamais arrêter de lire jusqu’à sa mort. Un jeu sérieux comme en font les enfants, qu’il a poursuivi à l’âge adulte sans pour autant s’y limiter, comme en témoignent les onze chapitres de son livre.

L’auteur y évoque sa méthode pour marquer sa progression dans un texte – jamais de signet, mais un double système pour corner le papier –, sa déconvenue face à une préface d’«Anna Karénine» divulgâcheuse, ou cette interrogation cruciale: que va-t-on garder d’une lecture? Il se demande aussi ce que fait Top, le chien de «L’île mystérieuse», lorsque Jules Verne ne mentionne pas sa présence. Une question légère en apparence, mais qui en dit long sur la subjectivité de la lecture. On croise Nietzsche, Asimov ou Agota Kristof, dont l’écriture constitue le parfait exemple de «la beauté du juste assez». On y retrouve la poésie des gaffes de Gaston ou la fascinante démarche du peintre Roman Opalka, tandis qu’un chapitre consacré au «mot-poème» éclaire le titre. Un regard original posé sur cette «réalité augmentée» bien plus vieille que les écrans, qui existe «depuis que les humains se racontent des histoires et vivent avec elles».

«Finsternis» Louis Loup Collet Éd. Art et fictions, 106 p.

