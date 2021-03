Téléphonie mobile – Une opposition collective contre la zone test 5G à Onnens En deux semaines dans le village nord-vaudois, un petit comité d’opposition a rassemblé autour de lui 161 des 372 habitants en droit de signifier ainsi leur désapprobation. Frédéric Ravussin

Porte-voix des habitants d’Onnens défavorables à la 5G, Bastien Reverchon a remis jeudi après-midi à la secrétaire communale le dossier d’opposition au projet d’installation d’un nouveau mât de neuf antennes supplémentaires. DR

La population d’Onnens ne veut pas de la 5G. Elle ne ressent pas de besoin pour cette technologie dont elle pense qu’elle peut se révéler dangereuse. C’est en substance le message du comité d’opposition au projet de nouvelles installations de communication mobile que Salt prévoit de poser à la gare. Jeudi après-midi, il a déposé à l’administration communale une opposition collective signée par 161 personnes.

Site pilote

La commune nord-vaudoise fait partie des neuf sites – trois par opérateur – retenus par le Canton pour tester la technologie 5G. Des zones pilotes en quelque sorte dont la création permet de contourner le moratoire en vigueur et ainsi pouvoir réaliser des mesures selon la méthodologie de l’Institut fédéral de métrologie. À Onnens, le choix s’est porté sur un site déjà équipé d’antennes. Il se trouve à 700 mètres du centre du village, mais abrite habitations et lieux de travail. Pour couvrir le champ d’action désiré par l’opérateur, le pylône existant doit être remplacé, afin de supporter neuf antennes supplémentaires.

«Si cet objet était soumis à votation, je suis convaincu que le non l’emporterait largement.» Bastien Reverchon, fondateur et représentant du comité d’opposition

Composé de quatre personnes vivant dans la zone, le comité d’opposition se dit surpris de l’accueil que lui a réservé la population du village qu’il a sollicité en déposant des listes à signer dans un des commerces et via deux après-midi de porte-à-porte. «À peine 5% des gens qui nous ont ouverts nous ont dit qu’ils étaient favorables à la 5G. C’est cette large adhésion à notre avis que nous souhaitons montrer aux autorités, explique Bastien Reverchon, représentant du comité. Si cet objet était soumis à votation, je suis convaincu que le non l’emporterait largement.»

Pour donner davantage de poids à son dossier, le comité a mandaté Pierre Dubochet, ingénieur et toxicologue des rayonnements non ionisants (ORNI), pour établir un rapport d’analyse sur le site d’Onnens. Épais d’une septantaine de pages, sans compter les dizaines de pages d’annexe, son document met en cause l’installation prévue, d’un point de vue juridique, mais également sous l’angle sanitaire, des pièces manquant au dossier et le système d’assurance de la qualité de l’opérateur auquel l’émetteur prévu doit être raccordé serait défaillant.