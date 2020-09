Les milieux économiques et conservateurs ne manquent jamais une occasion de marteler le fait que la Suisse ne doit pas être particulariste dans sa manière de se comporter. Ainsi, notre pays ne devrait pas être pionnier en matière d’écologie comme des protections sociales les plus diverses, au risque de pénaliser nos entreprises.

Les comparaisons avec les situations étrangères servent alors à justifier le rejet de projets jugés entravant pour notre économie. Les exemples abondent. Ils seront à coup sûr mobilisés pour la campagne sur les entreprises responsables.

«L’argumentation selon laquelle les coûts pour les entreprises seraient insupportables s’avère particulièrement infondée»

Aussi, l’absence de référence aux situations des pays voisins dans l’argumentation des opposants au congé paternité n’est pas surprenante. La Suisse fait pâle figure dans ce domaine et l’argumentation selon laquelle les coûts pour les entreprises seraient insupportables s’avère particulièrement infondée dans une perspective internationale. Nos entreprises bénéficient d’une situation avantageuse, n’ayant justement pas à assumer une partie des dépenses que leurs concurrentes étrangères doivent assumer.

Il ne s’agit pas de nier que les entrepreneurs auront des charges salariales supplémentaires. Mais prétendre qu’elles seraient insupportables est une contre-vérité lorsqu’elle est affirmée dans l’absolu.

Sur le fond, le seul argument rationnel des opposants paraît bien pâle et dénué de fondements. Il montre surtout l’absence de justifications à une opposition d’arrière-garde, éculée et probablement contre-productive. L’opposition au développement d’un congé paternité remonte à plusieurs décennies. Elle est surtout d’ordre moral et émotionnel.

Comme pour le congé maternité qui aura mis une cinquantaine d’années pour être accepté, la possibilité donnée aux pères de prendre du temps pour s’adapter à la situation d’un élargissement de la famille n’est pas un cadeau. Elle participe des changements fondamentaux dans le fonctionnement et la structuration de la famille. Il s’agit bien d’un investissement social qui devrait profiter à la société en améliorant le vivre-ensemble et à l’économie en régulant un peu mieux vies familiale et professionnelle.

Inégalités entre entreprises

Car la question fondamentale devant laquelle les opposants demeurent peu loquaces est le coût actuel de l’absence de congé paternité qui entraîne des inégalités entre entreprises et probablement passablement de présentéisme. Il est probable que des coûts induits par la fatigue supplémentaire ou le manque de concentration sont encore à prendre en compte. Ce sont des coûts importants que la nouvelle loi permettra de répartir différemment, notamment au bénéfice des entreprises.

Les systèmes de protection sociale ont un coût, mais ils constituent aussi une importante source d’investissement et de bien-être dont tout un chacun bénéficie.