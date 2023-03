Numérisation de la santé – Une ordonnance électronique arrive avant l’heure La médecine numérique n’avance pas vite. Le site de consultation en ligne «Soignez-moi.ch» accélère le rythme. Alain Detraz

C’est le code QR et une signature électronique qui donnent sa validité à l’ordonnance délivrée par le site Soignez-moi.ch. CELLA FLORIAN

Le dossier électronique du patient finira bien par arriver. En attendant, les médecins trouvent des parades à certaines urgences en transmettant leurs ordonnances par e-mail à leurs patients. Or, la pratique permet des abus qui nécessitent une certaine attention dans les pharmacies. En attendant, aucun document électronique n’offre la souplesse et la sécurité nécessaire. Confrontée à cette difficulté, l’entreprise de consultation en ligne Soignez-moi.ch a trouvé la parade en émettant ses ordonnances électroniques parfaitement légales et sécurisées.