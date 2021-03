Second tour à Avenches – Une page Facebook veut virer trois sortants de l’Exécutif Souhaitant un renouveau à la Municipalité, un internaute trouble le deuxième tour des communales. Sébastien Galliker

Neuf candidats visent les sept sièges de la Municipalité à l’Hôtel-de-Ville d’Avenches, le 28 mars. JEAN-PAUL GUINNARD

Exit l’UDC-PAI Pascal Buache et les représentants du Rassemblement Eric Schürch et Enrico Fiechter. Alors que les Avenchois reçoivent leur matériel de vote et doivent choisir parmi neuf candidats pour les sept sièges de la Municipalité, un internaute propose de ne pas réélire trois sortants. «Plusieurs municipaux ont faire (sic!) leur temps! À la peine, à la traîne, des dossiers qui s’entassent», mentionnait la page Facebook «Avenchois» ce week-end. Un message modifié depuis lors, mais qui fait toujours la promotion des PLR sortants Gaëtan Aeby, Laure Ryser (sortants), aux côtés des nouveaux Maxime Corthésy (PLR), Tony Ruano (Rass), Camille Marion (Verts) et Yan Vollenweider (PS).

«Quand on veut faire de la politique, on ose s’afficher.» Pascal Buache, municipal UDC sortant

«Je peux tout à fait comprendre qu’un citoyen ne souhaite pas voter pour moi, mais je déplore cette manière de faire anonyme. Quand on veut faire de la politique, on ose s’afficher. Et je ne comprends pas le message qui promeut un renouveau, mais pousse un candidat plus âgé que les sortants», s’emporte le municipal Pascal Buache, absent des réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, une page Facebook incite les Avenchois à ne pas réélire trois de leurs municipaux sortants, faisant la promotion des six autres candidats. DR

Président du Rassemblement avenchois, Fernand Corminboeuf n’est pas plus actif dans le monde virtuel, mais rejoint l’édile sur la qualification de la démarche. «Ceux qui donnent leur avis sans avoir le courage de signer, je trouve cela petit. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid, car les Avenchois ne vont pas regarder ça pour voter», commente celui dont deux sortants sont aussi tracés.

Ni PLR ni de gauche

Qui donc se cache derrière le profil? Le PLR et la gauche, dont tous les candidats passent la rampe, semblent les plus favorisés. La question a aussi fait débat dans leurs rangs. «On s’est demandé d’où cela peut venir. La méthode n’est pas élégante, mais à titre personnel, je ne peux pas m’en plaindre. Je me verrais assez bien travailler dans l’équipe proposée, dont le choix me paraît équilibré entre jeunesse et expérience, gauche et droite ou hommes et femmes», glisse la verte Camille Marion.

«Ce doit être un fin connaisseur de la politique avenchoise, car les textes de l’auteur sont riches en détails sur les six candidats.» Baptiste Stauffacher, chef de campagne PLR

Plusieurs PLR suivant la page, la page pourrait-elle avoir été lancée par l’un de ses membres? «On n’a pas trouvé qui peut en être l’instigateur, malgré plusieurs recherches», répond Baptiste Stauffacher, chef de campagne. Reste que si la manière déplaît aussi, le parti, qui souhaite gagner un siège à la Municipalité, reconnaît être bien servi. «Ce doit être un fin connaisseur de la politique avenchoise, car les textes de l’auteur sont riches en détails sur les six candidats», reprend le PLR.

Laure Ryser y est ainsi décrite comme jeune, compétente et intelligente, tandis que Tony Ruano serait comme un vin qui s’améliore avec l’âge et Yan Vollenweider sait argumenter. Quant à Gaëtan Aeby, distant au premier abord, son écoute surprendra dans un second temps. «Je me reconnais bien dans ces lignes et les autres descriptions montrent une bonne connaissance des candidats, mais je ne soutiens pas la démarche anonyme», commente le municipal.

«Autant c’est désagréable d’être critiqué de manière anonyme, autant c’est génial de recevoir des compliments gratuits.» Auteur de la publication «Avenchois»

Dynamisme et compétence

Contacté par nos soins, le détenteur de la page ne souhaite pas se dévoiler. «Autant c’est désagréable d’être critiqué de manière anonyme, autant c’est génial de recevoir des compliments gratuits», écrit-il dans un mail détaillé, souhaitant une équipe municipale dynamique et compétente. «Le but n’est pas de mettre en avant des difficultés ou faiblesses mais plutôt de valoriser des candidats qui sortent du lot», dit encore l’animateur de campagne, qui imagine que Pascal Buache complétera les élus, sans pouvoir le défendre.

À l’instar du municipal sortant Gaetan Aeby, chaque candidat poussé en avant se voit gratifié d’une description favorable. DR

Le choix final reviendra à la population de la cité romaine. Pour rappel, au Conseil communal, le Rassemblement a progressé (15 sièges, +4) au détriment de l’UDC (9, -3) et du groupe PS-Verts (15, -1), tandis que le PLR est resté stable (16).