Bourg-en-Lavaux sur Facebook – Une page aux apparences neutres était gérée par le PLR Le parti a voulu sonder la population de sa commune de façon «neutre». Une méthode «condamnable» selon le socialiste Jean Christophe Schwaab. Cindy Mendicino

Capture d’écran prise sur Facebook, le jour où la page «Mon Bourg-en-Lavaux» est devenue officiellement une page de la section locale du PLR. DR

«D’abord un acte citoyen, ensuite un parti.» Voilà comment le PLR Bourg-en-Lavaux définit ce qu’il a fait de la page apparue il y a quelques semaines et baptisée «Mon Bourg-en-Lavaux».

Annoncée comme politique, la page a durant un temps sondé les citoyens numériques sur différentes thématiques. Mobilité et déchets par exemple. Et a atteint 3000 à 4000 personnes, selon le président de section, majoritaire dans la commune, Olivier Veluz. Il assure que la typographie et le bleu utilisés donnaient des indices sur son parti. Mais concède que cela n’était pas clairement affiché.