Université de Genève – Une paire de gènes pourrait prédire l’évolution du cancer Cette découverte aidera les scientifiques à adapter les traitements aux besoins spécifiques des patients. Lorraine Fasler

Vue du micro-environnement tumoral. En magenta, les macrophages exprimant CXCL9. En bleu pâle, les macrophages exprimant SPP1. En bleu foncé et jaune, les cellules tumorales. En gris, le stroma. Université de Genève (UNIGE)

«Les manifestations très différentes d’un cancer d’un-e patient-e à l’autre constituent souvent une difficulté majeure dans la recherche sur la maladie», explique Mikaël Pittet, professeur ordinaire à la Faculté de médecine de l’UNIGE, titulaire de la Chaire ISREC en onco-immunologie, directeur du Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie (CRTOH) et membre du Ludwig Institute for Cancer Research (Lausanne).

Quel élément dicte l’évolution d’un cancer ou, au contraire, retarde son développement? L’Université de Genève vient de faire une découverte liée au «micro-environnement tumoral». C’est en effet dans cet écosystème complexe qu’évoluent les tumeurs. Il est composé de tissus, de vaisseaux et de cellules. Cet écosystème sain interagit en permanence avec les cellules tumorales chez les patients atteints d’un cancer.

Cinquante-deux tumeurs analysées

L’équipe dirigée par Mikaël Pittet est parvenue à décrypter l’une d’entre elles en identifiant une paire de gènes dont l’expression peut accélérer, ou au contraire freiner, la progression du cancer. C’est en examinant isolément 52 tumeurs de la tête et du cou, prélevées chez autant de patientes et patients, qu’elle a réussi à les comparer et à identifier un paramètre clé régissant les tumeurs: l’expression des gènes CXCL9 et SPP1 par des cellules immunitaires appelées «macrophages».

Mikaël Pittet Professeur ordinaire à la Faculté de médecine de l’UNIGE, titulaire de la Chaire ISREC en onco-immunologie, directeur du Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie (CRTOH) et membre du Ludwig Institute for Cancer Research (Lausanne). Université de Genève

«Au sein des micro-environnements tumoraux, ces deux gènes sont exprimés de manière antagoniste par ce type particulier de cellules», expliquent Ruben Bill, postdoctorant, et Pratyaksha Wirapati, bioinformaticien, tous deux copremiers auteurs de l’étude et membres du groupe de Mikaël Pittet, dans un communiqué. «Nous avons ainsi découvert que les patients et patientes présentant une expression élevée de CXCL9 par rapport à SPP1, dans les macrophages, ont de meilleurs résultats cliniques que ceux et celles présentant la proportion inverse.»

Les macrophages, exprimant davantage le premier gène, sont impliqués dans des attaques contre les cellules cancéreuses, tandis que ceux qui expriment plus le second participent à leur croissance. Les macrophages tumoraux sont capables d’engager l’un ou l’autre de ces programmes, en fonction des gènes CXCL9 et SPP1 qu’ils expriment. On parle alors de «polarité» des macrophages.

Personnaliser au mieux les traitements

À leur surprise, les scientifiques ont découvert que cette polarité est liée à tous les composants de l’écosystème tumoral. Ainsi, lorsque le rapport de CXCL9 à SPP1 est élevé dans les macrophages, les activités des autres cellules du micro-environnement tumoral prennent également une orientation antitumorale, et inversement lorsque ce rapport est inversé.

Les variations de polarité des macrophages, définies par l’expression de deux gènes, CXCL9 et SPP1, sont donc une caractéristique simple mais essentielle des micro-environnements tumoraux.

Pour les scientifiques, les prochaines étapes consisteront à déterminer comment faire usage de cette découverte, afin de personnaliser au mieux les traitements en fonction des caractéristiques tumorales de chaque patient et patiente.

Jeudi, cette avancée scientifique a valu une publication dans la revue «Science».





Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

