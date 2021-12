Yverdon-les-Bains – Une panne d’ascenseur de quinze jours fait souffrir les locataires La machine défectueuse doit desservir un bâtiment ancien de six niveaux. Des habitants âgés n’en peuvent plus. Ils attendent avec impatience la réparation qui tarde. Frédéric Ravussin

Depuis le 2 décembre, les habitants de cet immeuble d’Yverdon-les-Bains n’ont plus d’ascenseur. Certains sont octogénaires. JEAN-PAUL GUINNARD

Au téléphone, Jean-Pierre Cachin est clair. «Je vous donne le code d’entrée. J’ai 82 ans et le souffle trop court pour descendre et remonter les six étages qui séparent mon appartement de la porte d’entrée… Si je dois absolument sortir je le fais, mais très lentement et je dois m’arrêter au moins deux fois pour reprendre ma respiration…»

En temps normal, le retraité yverdonnois aurait pris l’ascenseur. Seulement voilà: depuis le 2 décembre, la machine est en panne. Coincée, lumière allumée, entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, elle n’a plus bougé depuis. Au grand dam des habitants de la vingtaine d’appartements de ce vieil immeuble yverdonnois de six étages.

«Ce n’est hélas pas la première fois que ça arrive. Et la dernière, c’était cette année encore», soupire une locataire croisée dans les corridors de cet immeuble du début des années 1960. Dans sa cuisine du dernier étage, Jean-Pierre Cachin échange les quelques informations dont il dispose avec ses voisins. «Le concierge a dit qu’ils allaient réparer plutôt que le changer, lui confie Veronika*, sa voisine. Pour moi, ça va encore, même si quand je rentre de ma journée de travail, c’est quand même pénible. Et c’est vrai qu’on limite nos déplacements. Mais il y a des personnes âgées qui vivent entre le 3e et le 5e et pour eux, c’est vraiment compliqué…»

Solidarité

À l’intérieur de cet immeuble de la rue William-Barbey, la solidarité semble régner. La semaine dernière, Veronika* a remonté les sacs à commissions de Jean-Pierre jusqu’à son appartement. «Y a des jours où je ne quitte pas le palier», explique-t-il comme pour souligner qu’il trouve le temps long. Cette semaine, c’est son tour de lessive. Sa voisine s’est déjà dévouée pour se rendre elle-même à la buanderie, au sous-sol.

Quand la panne est survenue voilà onze jours, la société spécialisée dans les ascenseurs a été immédiatement alertée. Les dégâts constatés nécessitent un changement de pièces et donc, un feu vert de la société immobilière zurichoise qui gère l’immeuble. Mais la réponse a tardé à venir.

«L’immeuble n’était pas encore tout à fait fini quand j’ai emménagé en 1962 et l’ascenseur, c’est le même qu’à l’époque.» Une locataire du No 6 de la rue William-Barbey à Yverdon

«Je ne comprends pas qu’on veuille réparer et pas le remplacer. À mon sens, cet ascenseur n’est plus aux normes. Il n’a par exemple pas de portes coulissantes», reprend un locataire. Dans la cage d’escalier, les discussions vont bon train: la machine doit être aussi vieille que la maison. La réponse se trouve au deuxième étage, chez une locataire domiciliée ici depuis 1962. «L’immeuble n’était pas encore tout à fait fini quand j’ai emménagé et l’ascenseur, c’est le même qu’à l’époque», se souvient Françoise*, qui hausse les épaules quand on lui demande si elle a compté les pannes survenues depuis.

L’octogénaire en a pourtant fait personnellement les frais il y a deux ans, coincée entre deux niveaux. «J’ai tapé contre la porte. Une voisine m’a entendue, elle a réussi à ouvrir et à me hisser dehors. Mais je suis bien restée enfermée une dizaine de minutes…»

Sa sauveuse a elle aussi été confrontée peu après aux sautes d’humeur de la vieille machine. «Elle s’est arrêtée en montant. J’ai aussi tambouriné pour qu’on m’entende. Et puis, j’ai eu l’idée d’appuyer sur le bouton pour qu’il redescende et il s’est remis en marche et j’ai pu sortir au sous-sol. Mais après, il n’a plus bougé jusqu’à une intervention des réparateurs», explique Sarah.

Réparations cette semaine?

Des réparateurs qui devraient bientôt porter secours aux 46 habitants de cet immeuble de 24 appartements. Car lundi à la mi-journée, après notre passage sur place, les choses ont tout à coup paru sur le point de se décanter. «L’entreprise a eu le feu vert de la gérance», note le concierge, soulagé.

Jointe par téléphone, la gérance confirme: «Le cas nous a été signalé le 8 décembre. Et nous avons donné notre accord aujourd’hui (lundi, ndlr) pour la réparation», note un collaborateur. Pièces défectueuses commandées en urgence, le cas pourrait être traité cette semaine encore, suivant les délais de livraison.

Chez eux, les locataires espèrent et allument des cierges plutôt que des bougies de l’Avent. Mais en attendant de voir ce qui se passera, certains réfléchissent sérieusement à consigner leur loyer.

