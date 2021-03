Transports – La vente des billets CFF a repris après la panne informatique Les billets des CFF sont de nouveau disponibles après l’importante panne informatique qui a touché lundi soir le site, l'application, les automates et les guichets du géant helvétique .

Un message d’erreur est apparu sur le site internet des CFF et dans l’application. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Il est à nouveau possible d’acheter des billets CFF, ce qui était impossible entre 16h45 et 18h30 lundi suite à une panne du système informatique. Outre le site web et l’application de l’entreprise, les automates à billet et les guichets des gares étaient concernés.

Le problème a été résolu après une heure et quarante-cinq minutes de panne, a indiqué Raffael Hirt, le porte-parole des CFF, à Keystone-ATS. En raison du redémarrage du système, il se peut qu’il faille encore un certain temps pour que les services d’information à la clientèle et les différents points de vente soient opérationnels.

Le porte-parole avait confirmé une information de Blick online. Il n’a pas pu donner de détails sur la raison de la panne. Un message d’erreur apparaissait sur le site internet des CFF et dans l’application.

ATS