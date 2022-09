Filet social – Une passerelle pour s’extraire de la précarité Active à Renens et Sainte-Croix, l’Association des familles du quart-monde ouvre une antenne à Vallorbe. Anetka Mühlemann

L’Association des familles du quart-monde a tenu son premier Accueil-Café à Vallorbe jeudi passé. JEREMY DAMON / AFQM

Lorsque la misère est telle que les ressources manquent même pour demander les subventions prévues, le salut passe par une main tendue. Ce geste, l’Association des familles du quart-monde (AFQM) l’opère désormais aussi à Vallorbe. «On essaie de rendre les services sociaux disponibles dans ces lieux excentrés», explique Charles Vuilleumier, coordinateur social.

Acheter un titre de transport pour se rendre à Yverdon, où se trouvent les structures de soutien, est un luxe inaccessible pour certaines personnes à maigre revenu, souvent établies là où les loyers sont meilleur marché. «Ce sont des gens qui se laissent mourir, dénonce le Vaudois. Avec 1200 francs par mois, ils rognent où ils peuvent: au niveau de la nourriture, du soin des dents, de la santé. C’est une population au sein de laquelle, entre autres problèmes, les cancers se développent encore plus.»

Comme pour Sainte-Croix, c’est à la suite de l’alerte donnée par l’une de ses membres que l’organisme basé à Renens a décidé d’étendre son rayon d’action à Vallorbe. Avec le soutien financier de la Commune.

«On part du principe que les personnes concernées sont expertes de leur situation. On ne veut pas faire pour elles, mais on fait avec elles.» Charles Vuilleumier, coordinateur social pour l’AFQM

Au-delà de cette coordination en matière d’assistance, l’AFQM cherche surtout à offrir un cadre bienveillant propice à amorcer un changement. «Ce sont des gens qui ont été cassés, qui ont subi de la violence administrative et physique. On doit avant tout créer un lien de confiance, présente le coordinateur social. On part du principe que les personnes concernées sont expertes de leur situation. On ne veut pas faire pour elles, mais on fait avec elles.»

Élan collaboratif

À disposition des intéressés, la nouvelle antenne organise un Accueil-Café un jeudi sur deux. Lancé la semaine passée, ce rendez-vous a réuni une dizaine de personnes. «Il y a une bonne dynamique qui se met en place», se réjouit Charles Vuilleumier.

En parallèle, une rencontre mensuelle vise une approche collective pour mettre en place des projets intégratifs et constructifs. Des sondages préalables ont notamment fait état du sentiment d’isolement et du poids des regards réprobateurs. Sur cette base, la première séance a donné lieu à une belle émulation. «Ce qui m’a vraiment impressionnée, c’est à quel point ces personnes qui se sentent stigmatisées – ce qui arrive vite dans un petit village – ont envie de se sentir utiles, confie Solenne Rochat, coordinatrice sociale. Elles étaient très enthousiastes de se sentir considérées. Il y a plein d’idées qui ont été lancées.» Le travail ne fait que commencer.

