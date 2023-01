Carnet noir – Une passeuse des lettres romandes s’en est allée Mousse Boulanger a tiré sa révérence ce lundi 16 janvier à l’Hôpital de Payerne. La comédienne, auteure, poétesse et journaliste avait 96 ans. Caroline Rieder

Mousse Boulanger ici dans son salon à Mézières.

Le Matin / Maxime Schmid LMS

Elle a défendu les écrivains, les démunis, les femmes, a fait partie de moult comités de lecture, fondé des festivals, et était capable de réciter des poèmes entiers durant des heures. Figure de la culture romande bien connue des auditeurs de la Première à l’époque où elle s’appelait la Radio suisse romande, Mousse Boulanger, originaire de Boncourt, était née Berthe en 1926, avant de se faire appeler Mousse. Elle était installée à Mézières de longue date. Elle s’en est allée à 96 ans, à l’Hôpital de Payerne.

Michel Moret, patron des Éditions de l’Aire, souligne sa contribution à la culture romande, rappelant tous les poètes qu’elle a magnifiés avec talent, dont Gustave Roud, Jacques Chessex ou Maurice Chappaz. Mousse Boulanger a en effet poursuivi ce travail de faire connaître la littérature romande ici, mais aussi hors des frontières, dans une démarche d’abord entreprise avec son mari Pierre Boulanger. Tous deux ont aussi fait connaître ici des poètes d’ailleurs. Dès 1955 à la Radio suisse romande avec «Les marchands d’images» et durant plus de vingt ans, ils poursuivront un seul but: «Ouvrir une fenêtre sur la poésie.»

Les éditions de L’Aire ont publié il y a deux ans «Mousse Boulanger. Femme poésie: une biographique», de Corinne Renevey, qui retraçait la vie et l’activisme culturel de la disparue. À l’issue des nombreux entretiens qui ont nourri le livre, l’auteure relevait que Mousse Boulanger avait «gardé son âme d’enfant», saluant quelqu’un de «curieux, d’espiègle et d’enjoué».

