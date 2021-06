Infrastructure sportive – Une patinoire pour les Broyards grâce à un ancien hockeyeur professionnel Payerne va accueillir l’entreprise La Pati SA, créée par Antoine Descloux. Son projet prévoit la réalisation d’une surface de glace couverte qui sera proposée au public. Frédéric Ravussin

Le projet de La Pati SA comprend la construction de deux bâtiments et d’une patinoire aux normes internationales. CORETRA ARCHITECTURE/DR

Un très vieux rêve broyard est en passe de se concrétiser. Depuis plusieurs décennies, Payerne et Estavayer tentent sans succès d’implanter une patinoire dans une région où les surfaces de glace les plus proches se situent à une trentaine de kilomètres.

La réalisation d’une telle infrastructure est encore dépendante d’une double décision que le Conseil communal devra prendre en septembre, mais le chef-lieu de la Broye vaudoise est en passe d’accueillir l’entreprise La Pati SA.

Fondée en 2005 par l’ancien professionnel de hockey Antoine Descloux, la société cherchait un lieu où regrouper son site de production et l’ensemble de ses activités.

«Nous avons par exemple 22’000 m2 de matériel pour les patinoires mobiles qu’on monte qui sont stockés à Payerne, à Vuisternens-en-Ogoz (FR) et à Verbier (VS). Quant à notre siège social, il se trouve à Rossens (FR)», explique-t-il.

Sous-location

Les discussions conduites entre sa société, la Commune de Payerne et la Communauté régionale de la Broye (qui soutient cette implantation par son Fonds de développement régional via un prêt de 185’000 francs) ont donc débouché sur une solution qui profite à tous.

Pour autant que l’organe délibérant payernois donne son aval, La Pati SA obtiendrait un droit distinct et permanent (DDP) de sous-superficie de 11’500 m2 dans la zone industrielle de Champ Cheval, là où Payerne dispose depuis 2018 et pour une durée de huitante ans d’un DDP de 22’222 m2 sur une parcelle propriété d’Armasuisse. En clair, la «sous-location» ainsi consentie diminuerait de moitié le loyer que Payerne verse à la Confédération.

«C’est une magnifique occasion, qui pourrait à terme générer la création d’une huitantaine d’emplois.» Éric Küng, syndic de Payerne

«Pour nous, il s’agit d’une magnifique occasion d’accueillir une entreprise qui, à terme, pourrait générer la création d’une huitantaine d’emplois», souligne le syndic Éric Küng. Dans un premier temps en effet (2021-2022), La Pati SA entend construire à ses frais un bâtiment administratif et d’exploitation et une patinoire aux normes Minergie. Cette surface de glace lui servira de showroom, mais sera surtout proposée au public et aux clubs, comblant ainsi le manque en la matière.

Dans un deuxième temps (2022-2023), la société construira le solde des espaces de stockage nécessaires pour déménager l’ensemble de son matériel, puis, si tout va bien, elle envisage de réaliser un deuxième bâtiment destiné à la location pour des entreprises avec lesquelles elle pourrait développer des synergies. D’ici à 2027, le site pourrait accueillir 80 équivalents temps plein, dont la moitié pour La Pati.

Clause de non-concurrence

La future patinoire – d’une taille (60 m par 26) qui répond aux normes de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) – sera exclusivement exploitée par la société privée. Ce qui ne tue pas pour autant le «projet communal» qui peine à voir le jour. Une clause prévoit en effet que l’enceinte sera démontée – et sa surface dédiée à du stockage – une fois qu’une patinoire fixe sera installée dans la zone sportive payernoise.

Dans deux mois et demi, les conseillers communaux devront aussi dire s’ils autorisent l’Exécutif à financer à hauteur de 800’000 francs les travaux destinés à équiper le terrain. Les constructions sont, elles, à charge de La Pati SA, dont la première réalisation – en 2005 – était l’installation d’une patinoire provisoire à Estavayer-le-Lac. Coût total du projet: 26 millions

