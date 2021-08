Signé Prilly – Une pâtisserie très «kawaï» s’est installée à Malley Osio propose des douceurs traditionnelles japonaises par une spécialiste du «wagashi». Chloé Din

Francisco Butturini et Kenyoung Park tiennent la pâtisserie Osio depuis quelques mois à Malley. Odile Meylan

C’est une pâtisserie où les présentoirs renferment des gourmandises qui ont tout de petits bijoux. Osio a ouvert ses portes il y a quelques mois à Malley, et elle paraît déjà bien courue à l’heure du goûter. C’est que l’arcade pleine de cachet offre une nouvelle adresse – avec terrasse – pour les passionnés de saveurs japonaises, loin des habituels sushis.

Place aux douceurs, donc, grâce au savoir-faire de Kenyoung Park, une jeune Coréenne qui s’est longuement formée au Japon à la technique du wagashi. Ces dernières années, elle a déjà fait découvrir cette pâtisserie typiquement nippone aux Lausannois, sur son stand du marché du samedi. Désormais, elle est aux fourneaux de son propre café, avec notamment son mari Francisco Butturini, que l’on retrouve au comptoir.

«Nous sommes passionnés de culture japonaise et c’était notre rêve de partager cela à travers cette pâtisserie.» Francisco Butturini, de la pâtisserie Osio

Les classiques de la pâtisserie japonaise sont les incontournables de la carte, en particulier les mochis, mais aussi les manju, de petits gâteaux en forme de chats et de poussins. On se laisse aussi tenter par des recettes occidentales réinterprétées avec des ingrédients et des saveurs japonaises, par exemple le gâteau au sésame noir, avec son glaçage parfumé, noir sans être cacaoté. Le gâteau «chiffon sando» allie quant à lui une texture extrêmement moelleuse avec un délicat parfum de thé vert. Les options salées ne sont pas en reste, bien que moins nombreuses, avec notamment un délicieux sandwich aigre-doux garni d’un flan à l’œuf et d’une touche de wasabi. Étonnant.

«Nous sommes passionnés de culture japonaise et c’était notre rêve de partager cela à travers cette pâtisserie», explique Francisco, qui a fait la rencontre de Kenyoung dans l’Empire du Soleil levant. Chez Osio, cette passion se décline encore dans une collection d’objets proposés par des artisans d’origine japonaise installés dans la région et maîtrisant l’art de la céramique, de la calligraphie ou de l’origami. Bon à savoir: le stand du marché à Lausanne est maintenu toutes les semaines.

