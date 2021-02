Tennis – Une «pauvre fille» fait des doigts d’honneur à Nadal Une femme a été forcée de quitter la Rod Laver Arena jeudi après avoir eu des gestes obscènes à l’égard de l’Espagnol, qui s’est facilement qualifié pour le 3e tour de l’Open d’Australie. JSA

Cette femme n’aime visiblement pas beaucoup Rafael Nadal. Getty Images

Rafael Nadal, qui avait annoncé en début de tournoi être touché au niveau du bas du dos, attend toujours son premier vrai test à l’Open d’Australie. L’homme en quête d’un 21e titre en Grand Chelem, qui ferait de lui le seul détenteur du record devant un certain Roger Federer, n’a pas du tout semblé gêné jeudi lors de sa rencontre du 2e tour face au qualifié américain Michael Mmoh (ATP 177), qu’il a dominé 6-1 6-4 6-2 en 1h47’.

Pour le Majorquin, le moment le plus chaud – et drôle – de la journée est arrivé en toute fin de deuxième set. Alors qu’il s’apprêtait à servir pour le gain de la manche, «Rafa» a pointé du bout de sa raquette une personne dans les travées de la Rod Laver Arena. Avant que l’arbitre n’intervienne du haut de sa chaise. «Merci madame, vous avez régalé tout le monde», s’est-il exprimé à son micro.

Au sein de la foule, une femme, qui n’avait visiblement pas bu que de l’eau, venait de crier pour empêcher Nadal de servir avant de lui faire un doigt d’honneur, les yeux vissés sui lui. «Moi?», a réagi l’Espagnol, hilare, tout en se pointant du doigt. Face à la caméra, elle a alors réitéré son geste obscène, ce qui lui a valu de se faire éjecter de l’enceinte, non sans avoir recommencé une dernière fois avant de monter les marches…

«Je ne la connaissais pas et honnêtement, je n'ai pas envie de la connaître», a réagi le No 2 mondial sur le court avant de développer en conférence de presse. «Peut-être qu’elle a bu trop de tequila ou de gin, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. C’était une situation étrange mais en même temps drôle à la fois. J’ai été surpris mais je me disais aussi ‘Pauvre fille’. Elle avait probablement bu ou quelque chose comme ça.»