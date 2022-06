Garde d’animaux – Une pension pour chat ou chien? Vous pouvez toujours chercher Les infrastructures sont peu nombreuses sur le territoire genevois. Elles sont débordées, jusqu’en France voisine. Cathy Macherel

Mettre son chat en pension? Un vrai défi sur le territoire genevois. Getty Images

«Non, s’il vous plaît, ne mentionnez pas mon enseigne dans votre journal. Je croule déjà sous les téléphones, je n’ai plus de place et ne travaille plus qu’avec une clientèle d’habitués.» Ainsi s’exprimait la propriétaire d’une (rare) pension pour chats dans la campagne genevoise.