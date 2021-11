Progrès fulgurant – Une pépite genevoise du basket prend son envol Selim Fofana (22 ans), un temps candidat à la draft NBA 2020, devient un joueur majeur du championnat de Suisse avec Union Neuchâtel. Ce jeudi, il affronte l’Autriche avec la Suisse. Brice Cheneval

Lors de son dernier match, face à Lugano, Selim Fofana a terminé à 29 points et 6 rebonds. Le genre de performance XXL dont il est devenu habitué. SWISS BASKETBALL

Un Genevois illumine le début de saison de Swiss Basketball League. On ne parle pas là de Scott Suggs, excellente recrue américaine des Lions. Le concerné évolue à Union Neuchâtel et a pour nom Selim Fofana. Tirs à longue distance, dunks, dribbles chaloupés… Le «petit» meneur (190 cm) respire la facilité, la joie, et (se) régale.

Évoquer son éclosion, c’est se heurter très vite à un bouclier. Celui dressé par Mitar Trivunovic. L’entraîneur d’Union encense volontiers le garçon mais se méfie des compliments hâtifs. «Ce n’est que sa première saison en tant que titulaire, freine-t-il. Si on lui met trop de pression, on risque de le perdre.» Le technicien serbe prévient le moindre signe d’emballement. Il faut dire que Fofana suscite de nombreux espoirs en Suisse. Surtout depuis son inscription à la draft NBA 2020, à laquelle il n’avait finalement pas participé après s’être rétracté à cause de la pandémie. D’où le désir de ne pas gonfler davantage le phénomène.