Suisse – Une période des fêtes calme pour les sociétés de sauvetage Air-Glaciers, Air Zermatt et la Rega ont enregistré une diminution de leurs interventions lors des derniers jours de l’année 2020, une période habituellement «chargée» au niveau des missions de sauvetage.

La Rega a organisé environ 380 missions hélicoptères dans toute la Suisse pendant la période des fêtes. (Photo d’archives) Keystone

La période des fêtes de fin d’année a été plutôt «calme», constatent les sociétés de sauvetage après avoir fait le bilan de leurs missions. Moins 50% pour Air-Glaciers et Air Zermatt et moins 20% pour la Rega durant ces quelques jours habituellement «chargés au niveau des interventions».

Entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, Air-Glaciers a effectué 133 missions de sauvetage au départ de ses bases valaisannes de Sion, Collombey, Saanen et Lauterbrunnen, soit plus de 50% de moins qu’un an auparavant (282), détaille la société dans un décompte publié sur son site internet.

Les hélicoptères d’Air-Zermatt, normalement très occupée durant la dernière semaine de l’année, n’ont jamais aussi peu travaillé, écrit même l’entreprise haut-valaisanne dans un communiqué. Alors qu’entre le 24 et le 31 décembre 2019, plus de 100 sauvetages ont été effectués depuis Gampel, Rarogne et Zermatt, en 2020, il y en a eu moitié moins.

Pandémie et météo

La Rega de son côté a organisé environ 380 missions hélicoptères dans toute la Suisse du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 en faveur de personnes en détresse gravement malades ou blessées. Cela représente environ 20% de missions en moins par rapport à la même période les années précédentes, souligne-t-elle.

Les chiffres liés au déploiement des équipages hélicoptère reflètent en règle générale les conditions météorologiques, le comportement de loisirs et les activités de voyage de la population et des touristes étrangers en Suisse. Ils sont donc soumis à des fluctuations naturelles, note la Rega.

ATS