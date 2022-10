Prévention contre la drogue – Une permanence de «drug checking» ouvre ses portes à Lausanne Tous les jeudis soir au Flon, les consommateurs de substances psychoactives pourront faire analyser la qualité de leur produit. Une première cantonale. Thibault Nieuwe Weme

Grâce à un outil développé par l’École des sciences criminelles de l’UNIL, les consommateurs de drogue peuvent se renseigner sur la qualité de leur produit en quelques secondes. FLORIAN CELLA

Un coup de sonde infrarouge, quelques secondes d’attente, puis le verdict. Une fois «scannés», cocaïne, MDMA ou kétamine dévoilent tous les mystères – plus ou moins nocifs – de leur composition. Libre alors aux consommateurs d’être rassurés, de douter ou de faire une croix sur leur produit. Pour les aider à y voir plus clair, l’analyse chimique est toujours suivie d’un entretien, plus humain et préventif, sur la «réduction des risques». Inaugurée le 13 octobre, la permanence de drug checking se tiendra tous les jeudis de 17 h à 20 h pendant une année, au centre socioculturel de Pôle Sud.

«Quand un produit est très pur, ce qui est de plus en plus fréquent pour la MDMA, nous pouvons conseiller de fractionner la dose.» Stéphane Caduff, responsable prévention de la FVA

Faute à l’opacité du marché, les drogues de synthèse peuvent cacher de mauvaises surprises. «Une fois, nous avons retrouvé six produits de coupe dans la cocaïne d’une personne. Quand on lui a fait l’inventaire, elle a préféré s’en débarrasser», relate Stéphane Caduff, responsable prévention de la FVA. «Au contraire, quand un produit est très pur, ce qui est de plus en plus fréquent pour la MDMA par exemple, nous conseillons de fractionner la dose. Dans tous les cas, nous voulons éviter aux consommateurs d’y aller à l’aveugle.»

Après le test de leur produit, les consommateurs bénéficient d’un entretien conseil sur la «réduction des risques», dans le calme et la confidentialité. FLORIAN CELLA

Technique unique en Suisse

S’inscrivant dans la stratégie cantonale vaudoise de lutte contre la consommation et le trafic de drogue, ce projet pilote est orchestré par Addiction Suisse, la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA), la Fondation du Levant et l’École des sciences criminelles de l’UNIL. Lausanne rejoint donc Bâle, Berne, Genève et Zurich, où les centres de drug checking existent déjà depuis plusieurs années.

Particularité du centre vaudois, il est le seul du pays à pouvoir proposer une analyse «en direct» et non destructive du produit. Ailleurs en Suisse, le procédé prend plusieurs jours à cause de l’envoi d’échantillons en laboratoire, ce qui peut refroidir certains consommateurs. Conçu à l’origine par des criminologues de l’UNIL pour différencier les types de cannabis, l’outil prend la forme d’une lampe de poche que l’on braque sur le produit pour en connaître la composition. Sa maniabilité permet de l’inviter au cœur des soirées festives. Entre mai et septembre, près d’une centaine d’analyses y ont déjà été effectuées.

Responsable prévention à la FVA, Stéphane Caduff veut éviter que les consommateurs de substances psychoactives «prennent le risque d’y aller à l’aveugle». FLORIAN CELLA

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme NightLife, ou venir sans rendez-vous. Avec une cadence maximale de quatre personnes par heure, elle peut accueillir douze personnes par soir. À l’inauguration jeudi, l’affluence était encore timide. Seules trois personnes sont venues. Rien que ne puisse pas régler le bouche à oreille, selon les organisateurs.

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

